Com Fátima Bernardes e Maju Coutinho, Criança Esperança terá shows virtuais

A apresentadora Maju Coutinho Crédito: Globo/Fábio Rocha

A 35ª edição do Criança Esperança vai contar com uma série de novidades. A primeira edição do evento sem Renato Aragão, 85, que se desligou da Globo recentemente, vai contar com vários apresentadores.

Entre os nomes que vão comandar a festa estão Fátima Bernardes, Luis Roberto, Tiago Leifert, Jessica Ellen, Luciano Huck e Maju Coutinho. Além disso, haverá a participação especial de Pedro Bial, Serginho Groisman e Ana Maria Braga.

O show, que é o carro-chefe da programação do evento beneficente, está programado para acontecer no dia 28 de setembro, apresentado direto dos Estúdios Globo. Já os números musicais ocorrerão à distância, apesar de as atrações ainda não terem sido divulgadas.

Antes, no final de semana dos dias 26 e 27, ocorrerão os Mesões da Esperança, em que famosos atendem às ligações dos populares que querem fazer doações. No entanto, neste ano eles não se aglomerarão em um único estúdio para fazer isso, já que os mesões serão em formato virtual.