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"Condenar esse monstro"

Fontenelle detona Felipe Neto e Whindersson após ajuda a menina estuprada

Antonia Fontenelle decidiu ir ao Instagram para questionar o porquê de famosos não se empenharem a condenar estuprador ao invés de ajudar menina de 10 anos do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 15:33

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 15:33

A apresentadora Antonia Fontenelle
A apresentadora Antonia Fontenelle Crédito: Reprodução/Instagram @ladyfontenelle
Antonia Fontenelle não parece ter gostado de saber que Felipe Neto e Whindersson Nunes se dispuseram a ajudar a menina de 10 anos de idade que engravidou após ser vítima de estupros do tio desde seus 6 anos de idade. Em seu próprio perfil do Instagram, a apresentadora escreveu: "Lacradores de (xingamento). Que tal pagar o melhor criminalista para condenar esse estuprador, monstro, pedófilo e dar exemplo aos demais?". 
No texto, Fontenelle questiona o porquê de os famosos terem ajudado à menina vítima ao invés de custearam um bom advogado para condenar o autor do crime do caso que aconteceu em São Mateus, no Espírito Santo.

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Na manhã desta segunda (17), tanto Whindersson quanto Felipe anunciaram pelas redes sociais que estão dispostos a dar suporte psicológico e de educação à criança, que interrompeu a gravidez fruto de crime nesta manhã em hospital do Recife
Print mostra storie de Antonia Fontenelle detonando Felipe Neto e Whindersson após anunciarem ajuda a menina de 10 anos grávida vítima de estupros no ES
Print mostra storie de Antonia Fontenelle detonando Felipe Neto e Whindersson após anunciarem ajuda a menina de 10 anos grávida vítima de estupros no ES Crédito: Reprodução/Instagram @ladyfontenelle

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