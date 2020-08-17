Fontenelle detona Felipe Neto e Whindersson após ajuda a menina estuprada

Antonia Fontenelle não parece ter gostado de saber que Felipe Neto e Whindersson Nunes se dispuseram a ajudar a menina de 10 anos de idade que engravidou após ser vítima de estupros do tio desde seus 6 anos de idade. Em seu próprio perfil do Instagram, a apresentadora escreveu: "Lacradores de (xingamento). Que tal pagar o melhor criminalista para condenar esse estuprador, monstro, pedófilo e dar exemplo aos demais?".
No texto, Fontenelle questiona o porquê de os famosos terem ajudado à menina vítima ao invés de custearam um bom advogado para condenar o autor do crime do caso que aconteceu em São Mateus, no Espírito Santo.
Na manhã desta segunda (17), tanto Whindersson quanto Felipe anunciaram pelas redes sociais que estão dispostos a dar suporte psicológico e de educação à criança, que interrompeu a gravidez fruto de crime nesta manhã em hospital do Recife.