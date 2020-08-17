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Após polêmica, pai de santo de Anitta diz que está em harmonia

Em vídeo enviado à colunista Fábia Oliveira, de O Dia, religioso diz que está em harmonia com a Poderosa e esclarece polêmica de mágoa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 09:03

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 09:03

A cantora Anitta
A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Depois que estourou a notícia de que a relação entre o pai de santo Sérgio Pina e Anitta, que frequentava o terreiro que o religioso coordena em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o espírita decidiu se pronunciar. Em vídeo enviado à colunista Fábia Oliveira, de O Dia, ele garante que os dois estão em harmonia. 
Na gravação, Sérgio nega ter ficado magoado com Anitta por ela ter "sumido" das celebrações espíritas, como publicado anteriormente pela mesma colunista. 

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"Eu, Sérgio Pina, e Larissa de Macedo estamos em harmonia. Já disse e repito: o sagrado só pertence a nós", disse o pai de santo no vídeo. 

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