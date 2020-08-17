Após polêmica, pai de santo de Anitta diz que está em harmonia

Depois que estourou a notícia de que a relação entre o pai de santo Sérgio Pina e Anitta, que frequentava o terreiro que o religioso coordena em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o espírita decidiu se pronunciar. Em vídeo enviado à colunista Fábia Oliveira, de O Dia, ele garante que os dois estão em harmonia.
Na gravação, Sérgio nega ter ficado magoado com Anitta por ela ter "sumido" das celebrações espíritas, como publicado anteriormente pela mesma colunista.
"Eu, Sérgio Pina, e Larissa de Macedo estamos em harmonia. Já disse e repito: o sagrado só pertence a nós", disse o pai de santo no vídeo.