Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Espírita se chateou

Anitta magoa pai de santo após 'sumir' de terreiro, diz colunista

Cantora está há algum tempo sem aparecer no terreiro de candomblé que frequenta, na Baixada Fluminense, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 09:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 09:23
A cantora Anitta
A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Sérgio Pina, o pai de santo de Anitta, está magoado com a cantora, como garante a colunista Fábia Oliveira, de O Dia. O espírita acabou ficando chateado com a Poderosa por ela ter parado de frequentar o terreiro de candomblé, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e por não pedir notícias do religioso, segundo a publicação. 
Por esses motivos, de acordo com Fábia Oliveira, fontes ligadas ao centro espírita alertaram que Anitta não tem mais a mesma relação com Sérgio. 

Veja Também

Rodrigo Santoro surge sem camisa e corpão sarado choca: "Multiplica"

Jessica Alves, ex-Ken Humano, busca novo amor: "Quero ser mãe aos 40"

Ex-BBB Gabi Martins se infecta com coronavírus e cancela live

A situação, segundo a colunista, teria ficado ainda pior depois de a artista não procurá-lo, sobretudo, no período da pandemia da Covid-19Atualmente, Anitta curte uns dias de relax na Itália e chegou a pagar cifras altíssimas em diárias de palácio em que ficou hospedada com amigas em Positano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feira em Vitória dá descontos de até 80% em roupas, eletrônicos e cosméticos
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste
Universitária morre em capotamento na Rodovia Leste-Oeste em Cariacica
Prato do Empório São Miguel no festival Sabores & Canções 2026, em Colatina
Festival gastronômico reúne 12 restaurantes de Colatina; conheça pratos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados