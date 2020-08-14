Anitta magoa pai de santo após 'sumir' de terreiro, diz colunista

Sérgio Pina, o pai de santo de Anitta, está magoado com a cantora, como garante a colunista Fábia Oliveira, de O Dia. O espírita acabou ficando chateado com a Poderosa por ela ter parado de frequentar o terreiro de candomblé, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e por não pedir notícias do religioso, segundo a publicação.
Por esses motivos, de acordo com Fábia Oliveira, fontes ligadas ao centro espírita alertaram que Anitta não tem mais a mesma relação com Sérgio.
A situação, segundo a colunista, teria ficado ainda pior depois de a artista não procurá-lo, sobretudo, no período da pandemia da Covid-19. Atualmente, Anitta curte uns dias de relax na Itália e chegou a pagar cifras altíssimas em diárias de palácio em que ficou hospedada com amigas em Positano.