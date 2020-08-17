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Ana Maria Braga afasta rumores de suposta briga com Louro José e Fátima Bernardes

Apresentadora diz que ama Fátima e considera Louro como um filho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 15:06

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 15:06

Ana Maria Braga anuncia recuperação do câncer no programa de Fátima Bernardes
Ana Maria Braga anuncia recuperação do câncer no programa de Fátima Bernardes Crédito: Globo
A apresentadora Ana Maria Braga, 71, disse nesta segunda-feira (17) estar feliz com sua participação no Encontro e que sua relação com Louro José, com quem está há 21 anos, continua firme e forte.
"Amo você, amo seu trabalho. Há cinco meses estamos convivendo nessa pandemia e já aconteceu um monte de coisa", afirmou Ana Maria à Fátima Bernardes, que em resposta disse ter ficado com o "coração quentinho" com a declaração.
Ela também aproveitou o momento para anunciar um novo quadro em sua participação no Encontro. Agora, Louro José recebe "confissões" dos telespectadores sobre o que sentem neste período de isolamento social. "Acho que vai bombar Lourinho", comentou Ana Maria, que também afirmou considerar o personagem como um filho.
Ana Maria Braga perguntou à Fátima Bernardes sobre o que a apresentadora do Encontro mais sentia falta e ela, por sua vez, não hesitou: "Não aguento mais ficar longe de todo mundo, de não conseguir abraçar, beijar. Estou cansada disso. Cansada de ver a minha equipe há quatro meses com essas roupas brancas, sem poder saber direito quem está atrás das máscaras. É um desgante emocional", afirmou.

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Já a veterana das telinhas, Ana Maria, confessou que não podia reclamar já que estava aproveitando o período para descansar e se cuidar. "Consigo ver os meus netos de longe mas estou ótima, tendo um tempo pra mim na minha casa em São Paulo. Não tem como agradecer com as mortes, mas eu tenho uma dádiva de Deus de poder estar muito bem nessa quarentena, então só tenho a agradecer."
Desde que a programação da Globo foi alternada em março por conta da pandemia do coronavírus, os programas de Ana Maria Braga, Mais Você, e o Encontro de Fátima Bernardes, passaram por reformulações. No final de abril a emissora decidiu trazer de volta à grade de televisão um pouco de entretenimento, e o "Mais Você", ficou de fora de espaço exclusivo.
Na última quinta-feira (13), a jornalista Fabíola Reipert do quatro "A Hora da Venenosa" do programa Balanço Geral (Record), afirmou que a parceria entre Ana Maria e o Louro José estaria com os dias contados, já que a apresentadora estaria se recusando a voltar para o Rio de Janeiro, onde o Mais Você é gravado.

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