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'Afronta'

Ana Maria Braga se retrata após mudar receita de acarajé

Apresentadora do Mais Você, que agora participa do Encontro com Fátima Bernardes, alterou os ingredientes do prato típico baiano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 16:29

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 16:29

Ana Maria Braga, 71, compartilhou uma receita de acarajé, prato tradicional baiano, em seu Twitter nesta terça-feira (23) que acabou não agradando alguns internautas e seguidores.
Ana Maria Braga é apresentadora do programa Mais Você da Rede Globo.
Ana Maria Braga é apresentadora do programa Mais Você da Rede Globo. Crédito: Divulgação/Rede Globo
Isso porque a apresentadora do Mais Você, que agora participa do programa matinal Encontro com Fátima Bernardes na Globo, alterou os ingredientes do prato típico feito com feijão fradinho e azeite de dendê. Na receita de Ana Maria a base do acarajé era à base de milho.
"Chamar essa comida de acarajé é uma afronta inclusive à tradição e aos rituais culturais e religiosos que envolvem a preparação do quitute. Por favor, altere o nome", escreveu um internauta, mencionando a conta da apresentadora.
Logo Ana Maria Braga se retratou com seus seguidores dizendo que não tinha intuito de ofender e sim de homenagear o prato tradicional baiano.
"Peço desculpas. Percebi que minha tentativa de homenagem, na verdade ofendeu a cultura Baiana. Vou trocar o nome da receita de hoje por "falso acarajé de milho". E deixar aqui uma seleção de receitas típicas (originais) baianas", escreveu na publicação.
"Uma mulher elegante", rebateu uma internauta ao tuíte da apresentadora. " Você não ofende, você é rainha", escreveu outro seguidor.

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