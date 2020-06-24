Ana Maria Braga se retrata após mudar receita de acarajé

Ana Maria Braga, 71, compartilhou uma receita de acarajé, prato tradicional baiano, em seu Twitter nesta terça-feira (23) que acabou não agradando alguns internautas e seguidores.

Ana Maria Braga é apresentadora do programa Mais Você da Rede Globo. Crédito: Divulgação/Rede Globo

Isso porque a apresentadora do Mais Você, que agora participa do programa matinal Encontro com Fátima Bernardes na Globo, alterou os ingredientes do prato típico feito com feijão fradinho e azeite de dendê. Na receita de Ana Maria a base do acarajé era à base de milho.

"Chamar essa comida de acarajé é uma afronta inclusive à tradição e aos rituais culturais e religiosos que envolvem a preparação do quitute. Por favor, altere o nome", escreveu um internauta, mencionando a conta da apresentadora.

Logo Ana Maria Braga se retratou com seus seguidores dizendo que não tinha intuito de ofender e sim de homenagear o prato tradicional baiano.

"Peço desculpas. Percebi que minha tentativa de homenagem, na verdade ofendeu a cultura Baiana. Vou trocar o nome da receita de hoje por "falso acarajé de milho". E deixar aqui uma seleção de receitas típicas (originais) baianas", escreveu na publicação.