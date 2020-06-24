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Saúde

Babu Santana permanece internado após ser diagnósticado com diabetes

Ator está em hospital do Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 10:45

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 10:45

O ator e ex-BBB Babu Santana
O ator e ex-BBB Babu Santana Crédito: Reprodução/Instagram @babusantana
Babu Santana, 40, está internado no Hospital Barra D'or, no Rio de Janeiro, informação confirmada por sua assessoria de imprensa nesta quarta-feira (24). A notícia de que o ator teria recebido alta hospitalar repercutiu na mídia na noite desta terça (23).
Apesar de ele permanecer internado, a saúde do artista é estável. Na segunda (22), o ex-BBB usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs e disse que está fazendo uma bateria de exames para cuidar da diabetes, que o fez se sentir muito mal na última sexta (19).
"Estou me cuidando, estou bem. O susto veio pra alertar que eu preciso cuidar mais de mim. Meu quadro não é Covid, estou com diabetes. Agora quero estudar, entender sobre o assunto. Estou confiante e otimista pra ter uma vida mais saudável e tranquila."
O ator, mais novo contratado da Globo, aproveitou o momento e recomendou que seus fãs também cuidem da saúde. "Se possível, façam os seus exames regulares, cuidem da saúde, porque é nosso maior bem".

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Com mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, o artista agradeceu o apoio dos internautas. "Salve família, estou passando para agradecer todo carinho de vocês. Fique muito emocionado", afirmou.
Segundo a assessoria de Babu, ainda não há previsão de alta.

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