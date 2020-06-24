Babu Santana permanece internado após ser diagnósticado com diabetes

O ator e ex-BBB Babu Santana Crédito: Reprodução/Instagram @babusantana

Babu Santana, 40, está internado no Hospital Barra D'or, no Rio de Janeiro, informação confirmada por sua assessoria de imprensa nesta quarta-feira (24). A notícia de que o ator teria recebido alta hospitalar repercutiu na mídia na noite desta terça (23).

Apesar de ele permanecer internado, a saúde do artista é estável. Na segunda (22), o ex-BBB usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs e disse que está fazendo uma bateria de exames para cuidar da diabetes, que o fez se sentir muito mal na última sexta (19).

"Estou me cuidando, estou bem. O susto veio pra alertar que eu preciso cuidar mais de mim. Meu quadro não é Covid, estou com diabetes. Agora quero estudar, entender sobre o assunto. Estou confiante e otimista pra ter uma vida mais saudável e tranquila."

O ator, mais novo contratado da Globo, aproveitou o momento e recomendou que seus fãs também cuidem da saúde. "Se possível, façam os seus exames regulares, cuidem da saúde, porque é nosso maior bem".

Com mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, o artista agradeceu o apoio dos internautas. "Salve família, estou passando para agradecer todo carinho de vocês. Fique muito emocionado", afirmou.