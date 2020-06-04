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Cinema

Babu Santana revela que vai interpretar Maguila nos cinemas

Ator é fã do lutador e precisará emagrecer 20 quilos: o bacana é prestar a homenagem com ele vivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 18:36

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 18:36

Babu Santana vai interpretar Maguila em filme
Babu Santana vai interpretar Maguila em filme Crédito: Victor Pollak / Globo / Divulgação | Reprodução
Babu Santana, de 40 anos, falou em uma live com a jornalista Renata Boldrini, do Telecine, que ressuscitou o projeto de interpretar Maguila no cinema e pretende colocar em prática a ideia nos próximos meses. Babu conta que terá de emagrecer 20 quilos para se encaixar no papel e sua preparação fitness começará em julho.
O pugilista, de 61 anos, lutou na categoria peso pesado e foi diagnosticado com encefalopatia traumática crônica (ETC), também conhecida como demência pugilística, causada em atletas que tiveram lesões cerebrais secundárias e traumatismo craniano devido às pancadas na cabeça.

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Maguila vive há três anos no Centro Terapêutico Anjos, em Itu, interior de São Paulo, onde trata o problema.
Em abril de 2020, o lutador revelou ao programa Globo Esporte, da TV Globo, que uma de suas diversões era assistir ao Big Brother Brasil e torceu pelo Babu.
O carinho de Maguila pelo ator é recíproco. "O bacana é prestar a homenagem com ele vivo. Maguila é um herói sem vícios. Foi um pugilista e tem uma história de vida incrível. Ele é um preto muito inteligente", disse Babu.
O filme foi idealizado há nove anos, mas não teve prosseguimento por falta de verba.
O nome inicial da obra é Welcome Maguila, mas nada oficial foi divulgado ainda e deve chegar aos cinemas entre 2022 e 2023, com gravações previstas para 2021.

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