Babu Santana mostra crachá da Globo e anuncia que não está mais desempregado

Babu Santana durante o programa Crédito: TV Globo/Reprodução

O ator Babu Santana, 40, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (8) para comemorar e mostrar aos fãs que é o mais novo contratado da Globo. "Paizão não está mais desempregado", afirmou ele, mostrando seu crachá da emissora.

"Em tempos difíceis, como esse em que estamos, é um privilégio dizer isso a vocês. Gratidão à Globo e a todos que torceram e torcem por mim", afirmou ele, que foi o último competidor a ser eliminado no Big Brother Brasil 20, antes da grande final.

Durante sua participação no reality, Babu falou diversas vezes sobre a falta de oportunidade e instabilidade da profissão, apesar de ter um currículo com mais de 40 filmes, 15 novelas e 20 peças de teatro. Entre seus papéis mais conhecidos está o de protagonista na cinebiografia "Tim Maia" (2014).

Apesar da comemoração, Babu não disse quais serão seus novos projetos na emissora, mas a página do Globo Esporte deu boas-vindas. Por enquanto, ele pode ser visto na TV atualmente, na reprise da novela "Novo Mundo" (2017), no ar por causa da suspensão das produções inéditas durante a quarentena do novo coronavírus.