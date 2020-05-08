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Ex-BBB empregado

Babu Santana mostra crachá da Globo e anuncia que não está mais desempregado

'Em tempos difíceis, como esse em que estamos, é um privilégio dizer isso a vocês. Gratidão à Globo e a todos que torceram e torcem por mim', afirmou ele, que foi o último competidor a ser eliminado no Big Brother Brasil 20
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 19:05

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 19:05

Babu Santana durante o programa Crédito: TV Globo/Reprodução
O ator Babu Santana, 40, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (8) para comemorar e mostrar aos fãs que é o mais novo contratado da Globo. "Paizão não está mais desempregado", afirmou ele, mostrando seu crachá da emissora.
"Em tempos difíceis, como esse em que estamos, é um privilégio dizer isso a vocês. Gratidão à Globo e a todos que torceram e torcem por mim", afirmou ele, que foi o último competidor a ser eliminado no Big Brother Brasil 20, antes da grande final.
Durante sua participação no reality, Babu falou diversas vezes sobre a falta de oportunidade e instabilidade da profissão, apesar de ter um currículo com mais de 40 filmes, 15 novelas e 20 peças de teatro. Entre seus papéis mais conhecidos está o de protagonista na cinebiografia "Tim Maia" (2014).

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Apesar da comemoração, Babu não disse quais serão seus novos projetos na emissora, mas a página do Globo Esporte deu boas-vindas. Por enquanto, ele pode ser visto na TV atualmente, na reprise da novela "Novo Mundo" (2017), no ar por causa da suspensão das produções inéditas durante a quarentena do novo coronavírus.
Muitos outros famosos também parabenizaram Babu nas redes sociais. "Você merece e nós ganhamos com sua presença", afirmou o ator Lázaro Ramos. "Ganhei meu dia", comentou a atriz Cacau Protásio. "É isso aí, meu irmão. Torcendo sempre", disse o surfista Pedro Scooby.

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