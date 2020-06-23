Após internação, Babu Santana diz que está com diabetes

O ator e ex-BBB Babu Santana, 40, usou suas redes sociais, na noite desta segunda-feira (22), para tranquilizar os fãs, após ter sido internado em decorrência de um mal-estar, na última sexta (19). Segundo ele, o diagnóstico não é Covid-19, mas diabetes.
"Estou me cuidando, estou bem. O susto veio pra alertar que eu preciso cuidar mais de mim. Meu quadro não é Covid, estou com diabetes. Agora quero estudar, entender sobre o assunto. Estou confiante e otimista pra ter uma vida mais saudável e tranquila."
Babu, que ainda está internado no Hospital Barra D'or, no Rio de Janeiro, também recomendou que seus fãs cuidem da saúde. "Se possível, façam os seus exames regulares, cuidem da saúde, porque é nosso maior bem". Ele ainda afirmou que estará em casa em breve.
Recentemente, o Babu Santana usou suas redes sociais para comemorar e mostrar aos fãs que é o mais novo contratado da Globo. "Paizão não está mais desempregado", afirmou ele, mostrando seu crachá da emissora. "Em tempos difíceis, como esse em que estamos, é um privilégio dizer isso a vocês. Gratidão à Globo e a todos que torceram e torcem por mim".
Durante sua participação no BBB 20 Babu falou diversas vezes sobre a falta de oportunidade e instabilidade da profissão, apesar de ter um currículo com mais de 40 filmes, 15 novelas e 20 peças de teatro. Entre seus papéis mais conhecidos está o de protagonista na cinebiografia "Tim Maia" (2014).