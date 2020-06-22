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Televisão

SBT adia volta do Fofocalizando e Lívia Andrade se desculpa nas redes

'Seria uma falta de respeito não dar satisfação', disse a apresentadora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 16:00

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 16:00

A apresentadora Lívia Andrade
A apresentadora Lívia Andrade Crédito: Instagram/liviaandradereal
Lívia Andrade, 37, usou as redes sociais para se desculpar com os seus fãs e telespectadores que estavam ansiosos para acompanhar o seu retorno nas tardes do SBT nesta segunda-feira (22), conforme confirmado pela emissora na semana passada.
"Da minha parte quero pedir desculpas, seria uma falta de respeito não dar satisfação porque eu divulguei [sobre o retorno]. Mas hoje não vou estar lá, não vai ter Fofocalizando", esclareceu Andrade através do seu Instagram. A apresentadora também afirmou não saber o motivo do adiamento e disse que "tudo pode acontecer".
Segundo a assessoria de imprensa do SBT, o Fofocalizando não foi cancelado e em breve estará de volta nas telinhas, mas ainda sem data de retorno. "Permanece o Triturando com o mesmo elenco", comunicou a emissora de Silvio Santos.
O programa tem passado por várias mudanças e testes desde o início de maio. A primeira delas foi a mudança do nome, que passou a se chamar "Triturando" devido o sucesso do quadro Tritura, antes apresentado dentro do Fofocalizando.

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Apenas uma semana depois, Silvio Santos mudou a apresentação do programa. De uma vez só, ele tirou Lívia Andrade e Mara Maravilha, e resolveu testar Flor e a ex-BBB Ana Paula Renault ao lado de Chris Flores, que continuou no comando do programa, e do comentarista Gabriel Cartolano.
A nova composição do grupo de apresentadores e comentaristas do Fofocalizando será: Chris Flores, Lívia Andrade, Ana Paula Renault e Gabriel Cartolano.

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