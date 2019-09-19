Mamma Bruschetta deixa Fofocalizando e Chris Flores assume

Crédito: SBT/Reprodução

SBT confirmou a informação de que Fofocalizando para cuidar de sua saúde. A apresentadora Chris Flores já assume o programa que será exibido na tarde desta quarta-feira (18). confirmou a informação de que Mamma Bruschetta está deixando opara cuidar de sua. A apresentadorajá assume o programa que será exibido na tarde desta quarta-feira (18).

A atração ainda tem os participantes fixos Léo Dias, Décio Piccinini e Leão Lobo. Segundo o colunista Flavio Ricco, a determinação partiu do diretor artístico da emissora Fernando Pelégio. Apesar de se afastar do programa, Bruschetta vai continuar contratada pelo SBT.

A última internação do ator e apresentador Luiz Henrique, mais conhecido por interpretar Mamma Bruschetta, 69, foi em maio deste ano. À reportagem, Mamma contou que sofre de erisipela há vários anos.

A erisipela é uma infecção cutânea causada geralmente pela bactéria Streptcoccus pyogenes, mas pode também ser causada por Haemophilus influenzae. As bactérias penetram na pele ou na mucosa através de um pequeno ferimento (picada de inseto, frieiras, micoses de unha, etc.) e se espalham pelos vasos linfáticos, podendo atingir o tecido subcutâneo. Na maioria dos casos, a lesão aparece mais nos membros inferiores.

Bruschetta foi procurada pela reportagem para comentar o assunto, mas não foi localizada.

O PROGRAMA E SUAS MUDANÇAS

O Fofocalizando já sofreu diversas alterações desde a sua estreia, em agosto de 2016. Até janeiro de 2017, a atração se chamava Fofocando e chegou a ser gravada e passada nas primeiras horas da manhã. Mas a audiência não foi legal.

Com novo nome e novo horário, a atração passou por diversas mudanças em seu elenco. Gabriel Cartolano e Dudu Camargo já fizeram parte do grupo de apresentadores. A mudança mais recente foi a saída de Mara Maravilha. Em agosto, ela se tornou repórter, acompanhando eventos e entrevistando celebridades. No ano passado, ela chegou a ser afastada por causa das brigas entre o elenco do programa.

A assessoria de Mara afirmou, na ocasião, que ela estava "muito feliz" com a novidade e que a mudança permitiu que ela retornasse à faculdade de jornalismo para se aperfeiçoar. Ela já havia feito quatro semestre no curso, mas havia trancado "devido aos percalços da vida", afirmou em sua conta no Instagram.