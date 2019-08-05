Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
POLÊMICA

Val Marchiori abre processo contra SBT e apresentadores do Fofocalizando

"Tudo tem um limite", disse a apresentadora ao anunciar os processos, ao vivo, durante o "Hora do Faro"

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 14:27

Publicado em 

05 ago 2019 às 14:27
A socialite Val Marchiori Crédito: Reprodução/Instagram @maxcherman
A apresentadora Val Marchiori, 44, revelou neste domingo (4) que entrou com um processo contra o SBT e os apresentadores do Fofocalizando.
> "Questiono minha permanência no SBT", diz Leo Dias
O anúncio foi feito durante o programa Hora do Faro. Segundo Marchiori, a carta de seu ex-marido enviada ao noticiário ainda a incomoda.
"Eu tomei as medidas cabíveis. Os meus advogados entraram [com processo] contra o SBT . Eu abri um processo também contra Leão Lobo, ele [o ex-marido], Lívia Andrade e Leo Dias. Abri, sim", disse. "Acho que tudo tem um limite. Quando um jornalista pega uma matéria que envolve uma briga judicial é porque não tem escrúpulo. Não está imaginando o que faz com a minha família, com os meus filhos".
> "Passado de meretriz", diz Leo Dias a Val Marchiori após ataque
A polêmica envolvendo Marchiori começou quando o seu ex-marido enviou uma carta ao programa Fofocalizando dizendo que ela era uma "prostituta de luxo" e "teve envolvimento com vários homens por dinheiro".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

val marchiori
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados