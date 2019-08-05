Val Marchiori abre processo contra SBT e apresentadores do Fofocalizando

A socialite Val Marchiori Crédito: Reprodução/Instagram @maxcherman

A apresentadora Val Marchiori, 44, revelou neste domingo (4) que entrou com um processo contra o SBT e os apresentadores do Fofocalizando.

O anúncio foi feito durante o programa Hora do Faro. Segundo Marchiori, a carta de seu ex-marido enviada ao noticiário ainda a incomoda.

"Eu tomei as medidas cabíveis. Os meus advogados entraram [com processo] contra o SBT . Eu abri um processo também contra Leão Lobo, ele [o ex-marido], Lívia Andrade e Leo Dias. Abri, sim", disse. "Acho que tudo tem um limite. Quando um jornalista pega uma matéria que envolve uma briga judicial é porque não tem escrúpulo. Não está imaginando o que faz com a minha família, com os meus filhos".