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Polêmica!

Leo Dias pede demissão do 'Fofocalizando': 'Não preciso do SBT'

Leo Dias ficou chateado com um episódio que viveu no 'Fofocalizando', no SBT, e decidiu pedir demissão da emissora de Silvio Santos; entenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 12:34

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 12:34

  Crédito: Reprodução/Instagram @leodias
Leo Dias pegou grande parte de seus fãs de surpresa nesta segunda (25) ao anunciar que havia pedido demissão do SBT. Na emissora de Silvio Santos, o colunista era uma das principais atrações do "Fofocalizando". 
No entanto, a decisão não foi tomada de cabeça quente. Ao Uol, site de que é colunista atualmente, Leo Dias esclareceu o real motivo de ter decidido de desligar do sistema: "Muita gente acha que tomei essa decisão de cabeça quente, mas não foi. Precisei entrar em contato com vários jornais para ter a minha coluna publicada. Fechei com o Diário de São Paulo, Jornal de Brasília, Jornal Bom Dia, de circulação no interior de São Paulo. Esses veículos vão suprir a falta do dinheiro do SBT. Não preciso do SBT e ele não precisa de mim". 
No entanto, longe de parecer ingratidão o que o colunista e apresentador sente por Silvio Santos e por toda a história que trilhou na emissora do magnata. "Só quero agradecer ao Silvio Santos. O Fofocalizando mudou a minha vida. Mas no momento em que eu percebi que pouco importa eu estar ou não no programa, quando fui suspenso por reclamar de cortarem meu microfone, eu decidi sair", avaliou. 

SBT NEGA SAÍDA DE LEO DIAS

Procurado pelo Uol, o SBT negou o desligamento de Leo Dias da emissora. "Na verdade, a direção resolveu dar uns dias para ele descansar", limitou-se a dizer a porta-voz da empresa de Silvio Santos. 
Ainda segundo informações do Uol, Leo Dias esclareceu que o contrato entre ele e o SBT têm muitas brechas, o que também teria gerado insatisfação ao longo do tempo. "Meu contrato não tem multa rescisória. O SBT pode me demitir a qualquer momento que ele quiser, sem que eu tenha qualquer tipo de compensação. Não quero ler na capa do UOL semana que vem que o Leo Dias sai do SBT com uma mão na frente e outra atrás. Quero ser demitido do SBT se eles pagarem uma multa e um ano de contrato. Nada mais racional", explicou. 
Leo Dias fala que existe, sim, possibilidade de ele ficar no "Fofocalizando", mas com novas condições. "Se eles propuserem uma mudança de contrato, eu fico", finalizou. 

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