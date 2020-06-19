Babu Santana é internado em hospital da Barra da Tijuca, no Rio

O ator Babu Santana precisou ser internado no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após se sentir mal. O ex-BBB permanece internado até esta sexta-feira (19). As informações são da colunista Fábia Oliveira, de O Dia.
Procurada por Fábia Oliveira, a assessoria de imprensa do ator não quis informar a causa da internação, mas garantiu que o participante do "BBB 20" passa bem.
"Babu se sentiu mal, porém já passa bem. Mas os médicos pediram para ele ficar em observação e fazer exames de rotina", informou à colunista a equipe do artista.