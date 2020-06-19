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Se sentiu mal

Babu Santana é internado em hospital da Barra da Tijuca, no Rio

Ex-BBB e ator da Globo deu entrada em hospital da Barra da Tijuca após se sentir mal, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 11:58

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 11:58

O ator e ex-BBB Babu Santana
O ator e ex-BBB Babu Santana Crédito: Reprodução/Instagram @babusantana
O ator Babu Santana precisou ser internado no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após se sentir mal. O ex-BBB permanece internado até esta sexta-feira (19). As informações são da colunista Fábia Oliveira, de O Dia. 
Procurada por Fábia Oliveira, a assessoria de imprensa do ator não quis informar a causa da internação, mas garantiu que o participante do "BBB 20" passa bem. 

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"Babu se sentiu mal, porém já passa bem. Mas os médicos pediram para ele ficar em observação e fazer exames de rotina", informou à colunista a equipe do artista. 

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