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Alemão do Forró e ex-The Voice Jeremias Reis fazem live solidária

Evento virtual acontece neste sábado (20), às 10h, por meio de Instagram e YouTube da construtora Morar e ainda terá dicas de culinária com Wallace Aranha e apresentação infantil do Macakids

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 11:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 11:25
Jeremias Reis e Alemão do Forró confirmaram presença no desfile da Boa Vista
  Crédito: Reprodução/Dalton Binow
O sábado (20) será de música online para quem quiser passar o tempo do fim de semana com programação diferenciada. Alemão do Forró e o ex-The Voice Kids capixaba Jeremias Reis vão ao Instagram e YouTube da construtura Morar, a partir das 10h, para live solidária que arrecadará doações para famílias assistidas pelo Instituto Ponte e Entre Muros, no Espírito Santo.
Alemão do Forró, que acaba de fazer o maior sucesso com sua festa junina que teve transmissão pela TV Gazeta, no último dia 6, vai manter o tom de São João em sua apresentação, com sucessos como Fica Amor, Sai Dessa Coração e Quem Bota o Povo Para Dançar já garantidos.
Além da programação musical, a mesma apresentação terá participação da Cora, a corujinha mascote da Morar, e Caco, o líder dos Macakids, turma de macaquinhos que é febre entre as crianças. O grupo canta sobre sonhos, família e educação ambiental.
Para fechar a programação, o influencer e cozinheiro Wallace Aranha também participará da live com receitas práticas e saborosas e dicas para almoço de fim de semana.

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A gente vai aproveitar que vamos estar no ar no período do almoço para convidar as pessoas a cozinharem junto com a gente. Vamos focar em receitas fáceis e saborosas, que podem ser servidas para juntar os familiares e viver momentos de alegria juntos, conta o chef.

SERVIÇO

  • #LiveMorarBem com Alemão do Forró, Jeremias Reis, Wallace Aranha e Macakids

  • Plataforma: pelo perfil do Instagram e canal do YouTube da Morar Construtora

  • Data: 20 de junho de 2020 (sábado), a partir das 10h

  • Ingressos: participação franca

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