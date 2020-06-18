Artesanatos de Vila Velha são vendidos pelas redes sociais e telefone

O período de pandemia do novo coronavírus está fazendo o capixaba se adaptar da maneira que pode para se manter economicamente. Músicos e artistas partiram para lives, grupos se mobilizam para angariar doações e ajudar profissionais que vivem dos bastidores do entretenimento e, agora, os artesãos de Vila Velha "descobriram" uma forma de continuar com as vendas.
Com a loja da Rede Vilavelhense de Economia Solidária (Revivesol), que fica localizado na Rodoviária de Vila Velha, fechada como forma de prevenção à Covid-19, a alternativa da venda on-line se tornou a mais indicada para o grupo. Assim, 15 artesãos do grupo resolveram vender seus trabalhos através de contatos por telefone e redes sociais.
Para muitos, isso é normal. Porém, a turma de artesãos, em sua maioria, é de pessoas com mais idade e que não tinham muito contato com a tecnologia. "A gente teve que aprender a fazer reunião on-line, mexer nestas coisas. Antes, nós só usávamos o celular para o WhatsApp. Agora, minha filha criou até Instagram", comenta Mara Lobo, de 47 anos.
Segundo Mara, a internet se tornou uma forma de voltar a ganhar dinheiro, já que a loja onde oferecia seus artesanatos está fechada. Sua única renda está na produção de esculturas com conchas, pintura em tecido, além de bonecos com técnica Amigurumi e crochê. (Confira a relação completa de artesãos, seus produtos e os canais de compra no fim da matéria)
"Minha filha criou o Instagram há pouco tempo com esses bichinhos de Amigurumi e ficou de criar a página com os crochês", conta ela, animada com a possibilidade da renda voltar, ainda mais depois de um investimento perdido.
"Tinha comprado matéria-prima extra para produzir artesanato para a Festa da Penha, pois também faço santos em Amigurumi. Acabou se tornando um prejuízo porque ficou tudo parado devido à pandemia", conta.
INCENTIVO
Assim como Mara, outros 14 artesãos entraram na "nova" forma de negociar e vender seus produtos. A iniciativa, inclusive, teve o apoio da Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec).
Segundo Flavia Vidigal, coordenadora de Trabalho e Renda da Semdec, a prefeitura realizou, durante o mês de maio, o curso on-line com a turma. "Para falar com eles, tem que ser por videoconferencia. Então, fomos ensinando a entrar nos aplicativos de reunião e tudo o mais. Já fizemos plenárias e reuniões", detalha.
"Na sequência, incentivamos a criação dos perfis nas mídias sociais. Agora, estamos finalizando a montagem de uma loja virtual, em parceria com Sebrae, chamada Mercado Azul", adianta Flavia, mostrando mais uma iniciativa para ajudar a escoar a produção dos artistas.
"Precisamos impulsionar este comércio e ajudá-los neste momento de pandemia. É a hora de unir forças para promover o fortalecimento da economia do município", afirma.
E quem não sabe como fazer seu negócio entrar ou até mesmo bombar na internet, fique tranquilo. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o curso on-line Empreenda Vila Velha Digital oferecido aos artesãos está disponível para todos no canal do órgão no YouTube.
Confira abaixo os contatos e com o que cada profissional trabalha:
- Ana Lucia
- Conchas, reciclagem e tecido
- (27) 99778-6732
- Delma
- Conchas, reciclagem, madeira e corda
- (27) 99573-9898
- Denilza Rubim
- Conchas, reciclagem, feltro, EVA, crochê e bordado
- (27) 99988-9635
- Elizeth Lessa
- Conchas, pinturas em tecido e crochê
- (27) 99847-9800
- Mara Lobo
- Conchas, pintura em tecido, técnica Amigurumi e crochê
- (27) 99876-2892
- Instagram: @atelie_maralobo
- Facebook: Mara Lima Lobo
- Maria
- Conchas, tricô, brolha e macramê
- (27) 99833-4765
- Meyri Costa
- Conchas, crochê, bordados, costura criativa, bijus e reciclagem
- (27) 99882-9598
- Instagram: @meyricostadesign
- Facebook: Meyri Costa Design
- Hilda Faustina
- Conchas, reciclagem e pintura em tecido
- (27) 99858-3981
- Facebook: Hilda Faustina da Silva
- Elizete Borges
- Conchas, pinturas em tecido, crochê, macramê, vagonite, brolhas e bordados
- (27) 99771-0909
- Neuza Espiridião
- Conchas, crochê e costura criativa
- (27) 98138-3597
- Jandiara
- Conchas, decoração de garrafas e bordados
- (27) 99719-8031
- Zélia Marvila
- Conchas, reciclagem, EVA, madeira e tecidos
- (27) 99911-2203
- Instagram: @zeliamarvila
- Zênite Augusto
- Conchas, bordados e pintura em tecido
- (27) 99966-4321
- Instagram: @zeniteaugusto
- Facebook: Bordado Zenite
- Zizi
- Conchas, reciclagem, crochê, bordado, pintura em tecido, bijus e costura criativa
- (27) 98867-9519
- Facebook: Zizi Vandermurem
- Wilma Rodrigues Oliveira
- Conchas, pintura em tecido, bordado, brolha e costura criativa
- (27) 99972-8193