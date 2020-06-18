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Cultura

Artesanatos de Vila Velha são vendidos pelas redes sociais e telefone

Artesãos, que atuam na loja da rodoviária da cidade, fechada devido às normas de isolamento de combate ao coronavírus, se adaptaram para vender durante a pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 16:13

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 16:13

Loja de artesanato Ponto Fixo, localizada na Rodoviária de Vila Velha
Loja de artesanato Ponto Fixo, localizada na Rodoviária de Vila Velha Crédito: Marcos Junior/PMVV
O período de pandemia do novo coronavírus está fazendo o capixaba se adaptar da maneira que pode para se manter economicamente. Músicos e artistas partiram para lives, grupos se mobilizam para angariar doações e ajudar profissionais que vivem dos bastidores do entretenimento e, agora, os artesãos de Vila Velha "descobriram" uma forma de continuar com as vendas.
Com a loja da Rede Vilavelhense de Economia Solidária (Revivesol), que fica localizado na Rodoviária de Vila Velha, fechada como forma de prevenção à Covid-19, a alternativa da venda on-line se tornou a mais indicada para o grupo. Assim, 15 artesãos do grupo resolveram vender seus trabalhos através de contatos por telefone e redes sociais.
Para muitos, isso é normal. Porém, a turma de artesãos, em sua maioria, é de pessoas com mais idade e que não tinham muito contato com a tecnologia. "A gente teve que aprender a fazer reunião on-line, mexer nestas coisas. Antes, nós só usávamos o celular para o WhatsApp. Agora, minha filha criou até Instagram", comenta Mara Lobo, de 47 anos.

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Segundo Mara, a internet se tornou uma forma de voltar a ganhar dinheiro, já que a loja onde oferecia seus artesanatos está fechada. Sua única renda está na produção de esculturas com conchas, pintura em tecido, além de bonecos com técnica Amigurumi e crochê. (Confira a relação completa de artesãos, seus produtos e os canais de compra no fim da matéria)
"Minha filha criou o Instagram há pouco tempo com esses bichinhos de Amigurumi e ficou de criar a página com os crochês", conta ela, animada com a possibilidade da renda voltar, ainda mais depois de um investimento perdido.
"Tinha comprado matéria-prima extra para produzir artesanato para a Festa da Penha, pois também faço santos em Amigurumi. Acabou se tornando um prejuízo porque ficou tudo parado devido à pandemia", conta.

INCENTIVO

Assim como Mara, outros 14 artesãos entraram na "nova" forma de negociar e vender seus produtos. A iniciativa, inclusive, teve o apoio da Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec).
Segundo Flavia Vidigal, coordenadora de Trabalho e Renda da Semdec, a prefeitura realizou, durante o mês de maio, o curso on-line com a turma. "Para falar com eles, tem que ser por videoconferencia. Então, fomos ensinando a entrar nos aplicativos de reunião e tudo o mais. Já fizemos plenárias e reuniões", detalha.
Artesanatos à venda na loja Ponto Fixo, na Rodoviária de Vila Velha
Artesanatos à venda na loja Ponto Fixo, na Rodoviária de Vila Velha Crédito: Divulgação/PMVV
"Na sequência, incentivamos a criação dos perfis nas mídias sociais. Agora, estamos finalizando a montagem de uma loja virtual, em parceria com Sebrae, chamada Mercado Azul", adianta Flavia, mostrando mais uma iniciativa para ajudar a escoar a produção dos artistas.
"Precisamos impulsionar este comércio e ajudá-los neste momento de pandemia. É a hora de unir forças para promover o fortalecimento da economia do município", afirma.
E quem não sabe como fazer seu negócio entrar ou até mesmo bombar na internet, fique tranquilo. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o curso on-line Empreenda Vila Velha Digital oferecido aos artesãos está disponível para todos no canal do órgão no YouTube.

Confira abaixo os contatos e com o que cada profissional trabalha:

  • Ana Lucia
  • Conchas, reciclagem e tecido
  • (27) 99778-6732

  • Delma
  • Conchas, reciclagem, madeira e corda
  • (27) 99573-9898

  • Denilza Rubim
  • Conchas, reciclagem, feltro, EVA, crochê e bordado
  • (27) 99988-9635

  • Elizeth Lessa
  • Conchas, pinturas em tecido e crochê
  • (27) 99847-9800

  • Mara Lobo
  • Conchas, pintura em tecido, técnica Amigurumi e crochê
  • (27) 99876-2892
  • Instagram: @atelie_maralobo
  • Facebook: Mara Lima Lobo

  • Maria
  • Conchas, tricô, brolha e macramê
  • (27) 99833-4765

  • Meyri Costa
  • Conchas, crochê, bordados, costura criativa, bijus e reciclagem
  • (27) 99882-9598
  • Instagram: @meyricostadesign
  • Facebook: Meyri Costa Design

  • Hilda Faustina
  • Conchas, reciclagem e pintura em tecido
  • (27) 99858-3981
  • Facebook: Hilda Faustina da Silva

  • Elizete Borges
  • Conchas, pinturas em tecido, crochê, macramê, vagonite, brolhas e bordados
  • (27) 99771-0909

  • Neuza Espiridião
  • Conchas, crochê e costura criativa
  • (27) 98138-3597

  • Jandiara
  • Conchas, decoração de garrafas e bordados
  • (27) 99719-8031

  • Zélia Marvila
  • Conchas, reciclagem, EVA, madeira e tecidos
  • (27) 99911-2203
  • Instagram: @zeliamarvila

  • Zênite Augusto
  • Conchas, bordados e pintura em tecido
  • (27) 99966-4321
  • Instagram: @zeniteaugusto
  • Facebook: Bordado Zenite

  • Zizi
  • Conchas, reciclagem, crochê, bordado, pintura em tecido, bijus e costura criativa
  • (27) 98867-9519
  • Facebook: Zizi Vandermurem

  • Wilma Rodrigues Oliveira
  • Conchas, pintura em tecido, bordado, brolha e costura criativa
  • (27) 99972-8193

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