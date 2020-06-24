Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Maria Beltrão dá bronca em comentarista durante programa na GloboNews

Apresentadora virou assunto nas redes sociais ao cobrar atenção de Octavio Guedes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 10:51

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 10:51

Maria Beltrão apresenta o Estúdio I
Maria Beltrão apresenta o Estúdio I Crédito: João Cotta/Divulgação
A jornalista Maria Beltrão virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais desta terça-feira (23) após dar uma bronca ao vivo no comentarista Octavio Guedes, durante o programa Estúdio I, da GloboNews. A apresentadora se incomodou com o fato de, enquanto ela falava, Guedes mexia no celular.
"Você vai me dar atenção ou vai continuar olhando para baixo como se eu não tivesse falando com você?", indagou ela. Com um sorriso no rosto, o comentarista não pareceu ficar ofendido e respondeu: "Eu posso repetir o que você está falando."

Veja Também

Jurados do 'MasterChef Profissionais' dão bronca em Paulo

Silvio Santos dá 'bronca' em Maisa por citar quadro de Raul Gil em seu programa

Em documentário, Anitta se arrepende de bronca que deu em show no ES

Ao que Beltrão rebateu: "Repetir não é digerir. Eu como professora primária, eu sempre lembro disso. O aluno dizia: 'Tia, eu posso repetir'. Até papagaios repetem". Na sequência, eles riram, e ela afirmou: "Agora eu quero o seu olhar. Olho no ollho". "Não vou nem piscar", completou Guedes.
No Twitter, internautas comentaram a atitude da jornalista. "Eu particularmente acho que a Maria Beltrão exagerou demais ali, não tinha necessidade de uma bronca daquele tamanho", comentou um deles.
"Amei! Maria Beltrão fez o que todos nós gostaríamos de fazer com todos os jornalistas e comentaristas que ficam no celular com a desculpa de 'estar apurando uma notícia'", afirmou outra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morte de empresário da Praia do Costa: cinco vão a júri pelo crime
Imagem de destaque
Professora do ES usa diploma falso, é demitida e terá que devolver R$ 6,2 mil
Tênis
João Fonseca devolve derrotas para chileno e avança às oitavas em Munique

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados