Em documentário, Anitta se arrepende de bronca que deu em show no ES

A Netflix estreou a série-documentário "Vai Anitta" sobre a carreira da cantora nesta sexta-feira (17). Nos episódios, a empresária revela segredos e detalhes sobre a sua trajetória como artista e, em um deles, fala dos arrependimentos da vida como pessoa pública e cita um caso que aconteceu no

"Eu fui infeliz em uma brincadeira. Estava em um show no Espírito Santo e um cara estava tacando latinha em um amigo gay meu que estava dançando no palco comigo. Eu achei aquilo de uma tremenda falta de respeito, e eu quis dar um esporro nele, mas um esporro descontraído. Hoje entendo porque fui tão massacrada", diz.

O episódio aconteceu em um show emem setembro de 2013.se estressou com o rapaz e soltou: "Quem foi o mal educado que fica jogando essa p... aqui, hein? Coisa de pobre. Entrou de graça no evento, ganhou cortesia, pra jogar a p... da latinha aqui. Tá bêbado, não vai comer ninguém aqui, ninguém tá aguentando ficar do seu lado", afirmou a cantora que, na hora, foi aplaudida pelo público.

O esporro viralizou nas redes sociais e Anitta foi julgada pelo termo "coisa de pobre". "Parecia que eu tinha matado alguém, fiquei muito mal. Lembro que, quando vi a repercussão, eu falei: 'não, isso foi uma brincadeira. Como assim? Eu também sou pobre, gente, pelo amor de Deus. Mas não é assim. Tem brincadeiras que não se faz, e eu não entendia isso na época. Foi um aprendizado doloroso, mas importante", finalizou.