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BRINCADEIRA

Silvio Santos dá 'bronca' em Maisa por citar quadro de Raul Gil em seu programa

'Isso aqui é o 'Programa Silvio Santos', não é programa de qualquer outro canal', disse o apresentador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 20:13

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 20:13

Maisa e Silvio Santos Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYPrograma Silvio SantosENTITY_apos_ENTITY (2018) / SBT
O apresentador Silvio Santos deu uma bronca na atriz Maisa Silva durante o quadro "Jogo das 3 Pistas" em seu programa no último domingo, 30. Em determinado momento, as dicas da charada que a jovem tinha que adivinhar eram "mágico usa" e "esconde coelho". Maisa arriscou "cartola", e a resposta estava certa.
Na sequência, a atriz brincou com Silvio: "Pra quem você tira o chapéu?", imitando a voz de Raul Gil, fazendo referência ao famoso quadro de seu programa.
Após alguns segundos de silêncio, Silvio olhou para Maisa e retrucou: "É proibido nesse programa falar qualquer quadro de qualquer programa."
"Mesmo de contratados seus?", questionou Maisa, já um pouco sem graça, em referência ao fato de Raul Gil estar no SBT atualmente. "Não tem nada. Isso aqui é o Programa Silvio Santos. Não é programa de qualquer outro canal."
"Mas é do seu canal também...", continuou Maisa, antes de Silvio Santos finalizar: "Não quero saber! Tá?". "Tá...", completou Maisa.
Na sequência, Silvio a chamou de "enxerida", "exibida" e "metida", e a brincadeira voltou ao normal. Maisa Silva ainda brincou: "Você me ama, né? Nunca vi!".

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