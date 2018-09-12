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REALITY SHOW

Jurados do 'MasterChef Profissionais' dão bronca em Paulo

Apesar do alerta, participante conseguiu ficar por mais uma semana no reality
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 18:15

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 18:15

Paulo, participante do MasterChef Profissionais 2018, levou bronca dos jurados Crédito: Divulgação/ BAND
Não faltaram broncas na edição do MasterChef Profissionais desta terça-feira, 11. Os jurados puxaram a orelha de vários participantes do reality. E, mais uma vez, Paulo foi o destaque da noite.
O cozinheiro Paulo já ficou famoso por estar sempre rindo nos episódios do "MasterChef Profissionais", mas parece que isso não agrada os jurados, pois interfere em sua atuação na cozinha.
Ao não conseguir entregar o prato completo na prova de eliminação, Paulo foi alvo de críticas bem-humoradas de Erick Jacquin: "O que você fez, comida em miniatura?", ironizou o jurado depois de ouvir do participante que faltou tempo para concluir a prova. "Não foi o tempo que faltou, você que é devagar", rebateu o chef francês. Internautas ironizaram a lentidão do rapaz.
Henrique Fogaça pegou mais leve e aconselhou Paulo a levar a competição mais à sério. Paola Carosella enfatizou: "Chega a ser falta de respeito, porque muita gente tentou essa vaga". Apesar disso, Paulo conseguiu permanecer mais uma semana no programa, eliminando Alex que, junto com Simone, executou um dos piores pratos da noite.

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