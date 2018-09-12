Jurados do 'MasterChef Profissionais' dão bronca em Paulo

Paulo, participante do MasterChef Profissionais 2018, levou bronca dos jurados Crédito: Divulgação/ BAND

Não faltaram broncas na edição do MasterChef Profissionais desta terça-feira, 11. Os jurados puxaram a orelha de vários participantes do reality. E, mais uma vez, Paulo foi o destaque da noite.

O cozinheiro Paulo já ficou famoso por estar sempre rindo nos episódios do "MasterChef Profissionais", mas parece que isso não agrada os jurados, pois interfere em sua atuação na cozinha.

Ao não conseguir entregar o prato completo na prova de eliminação, Paulo foi alvo de críticas bem-humoradas de Erick Jacquin: "O que você fez, comida em miniatura?", ironizou o jurado depois de ouvir do participante que faltou tempo para concluir a prova. "Não foi o tempo que faltou, você que é devagar", rebateu o chef francês. Internautas ironizaram a lentidão do rapaz.