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Ana Maria Braga apela por quarentena: 'Quem pode, deve ficar em casa'

Apresentadora, que luta contra um câncer no pulmão, usou as redes sociais para falar da importância do isolamento em tempos de novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 17:07

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 17:07

A apresentadora Ana Maria Braga usou as redes sociais para fazer um apelo sobre a importância do isolamento em tempos de novo coronavírus. Como influenciadora digital e importante figura pública, Ana pode contribuir para a luta contra a disseminação da doença.
Ana Maria Braga usou as redes socias para pedir que a população fique e casa
Ana Maria Braga usou as redes socias para pedir que a população fique e casa Crédito: Reprodução/Instagram
Em janeiro deste ano, a apresentadora do "Mais Você" revelou que foi diagnosticada com câncer de pulmão novamente. Ela já teve dois tumores e agora passa por tratamento de quimioterapia durante a pandemia.
Nesta segunda-feira, 13, Ana Maria usou as redes sociais para pedir que as pessoas cumpriram a quarentena. "Em casa! Porque posso ficar em casa, porque devo ficar em casa, porque todo mundo que pode, deve ficar em casa pelos que não podem e estão trabalhando para a gente ficar em casa", escreveu na legenda da foto em que aparece com uma máscara feita de pano.

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A apresentadora da TV Globo também chamou atenção para a porcentagem de pessoas que aderiram à quarentena no Estado. "Em São Paulo, precisávamos de 70% da população em casa, não chegamos nem a 50%", lamentou.

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