Ana Maria Braga apela por quarentena: 'Quem pode, deve ficar em casa'

A apresentadora Ana Maria Braga usou as redes sociais para fazer um apelo sobre a importância do isolamento em tempos de novo coronavírus. Como influenciadora digital e importante figura pública, Ana pode contribuir para a luta contra a disseminação da doença.
Em janeiro deste ano, a apresentadora do "Mais Você" revelou que foi diagnosticada com câncer de pulmão novamente. Ela já teve dois tumores e agora passa por tratamento de quimioterapia durante a pandemia.
Nesta segunda-feira, 13, Ana Maria usou as redes sociais para pedir que as pessoas cumpriram a quarentena. "Em casa! Porque posso ficar em casa, porque devo ficar em casa, porque todo mundo que pode, deve ficar em casa pelos que não podem e estão trabalhando para a gente ficar em casa", escreveu na legenda da foto em que aparece com uma máscara feita de pano.
A apresentadora da TV Globo também chamou atenção para a porcentagem de pessoas que aderiram à quarentena no Estado. "Em São Paulo, precisávamos de 70% da população em casa, não chegamos nem a 50%", lamentou.