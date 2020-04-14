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"Tela Quente"

Kelly Key polemiza ao dar dicas de sexo para Gracyanne Barbosa

Cantora falou abertamente sobre sua vida sexual, ao lado do marido, Mico Freitas, em live exibida no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 16:48

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 16:48

Kelly Key, de 37 anos, surpreendeu internautas ao dar dicas sobre sexo anal durante uma transmissão ao vivo com a amiga Gracyanne Barbosa, esposa do cantor Belo. Ao lado do marido, Mico Freitas, a loira ensinou como facilitar a penetração.
Kelly Key e o marido Mico Freitas: intimidade exposta nas redes sociais
Kelly Key e o marido Mico Freitas: intimidade exposta nas redes sociais Crédito: Reprodução
"Depois que está dentro, a vida é linda", explicou Kelly. Gracyanne, por sua vez, agradeceu à cantora e disse que a dica era ótima. Na web, internautas e seguidores das famosas não pouparam comentários sobre a situação.
"Quando o povo tá sem conteúdo, cria esse tipo de live pra chamar atenção", criticou uma usuária do Twitter. "A última coisa no mundo que eu queria ver era a Kelly Key ensinado, em uma live no Instagram com 8000 pessoas assistindo, à Gracyanne e o Belo como fazer sexo anal, realmente a internet é um universo maluco."

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Com uma onda de famosos promovendo conteúdos online e lives por conta da quarentena e o isolamento social, ambos em combate a pandemia do novo coronavírus, Kelly Key tem se mostrado bastante ativa nas redes. "A quarentena foi longe demais", brincou outra usuária ao falar sobre o momento da cantora com a esposa do Belo.

INTIMIDADE

Kelly Key no clipe de
Kelly Key fala abertamente sobre sua vida sexual nas postagens do instagram Crédito: Divulgação
Em seu canal no YouTube, Kelly Key costuma falar abertamente sobre a sua vida sexual. A artista já revelou que, no começo da relação com Mico Freitas, um dos grandes fetiches do casal era transar dentro de qualquer banheiro de ônibus de viagem. A revelação foi feita por ela em seu canal no YouTube.
"Ligava ônibus e já estávamos dentro do banheiro dele. Qualquer lugar era lugar. Eu me arrumava para um show e ele [Mico] tirava minha roupa toda", disse.

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