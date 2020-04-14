Kelly Key polemiza ao dar dicas de sexo para Gracyanne Barbosa

Kelly Key, de 37 anos, surpreendeu internautas ao dar dicas sobre sexo anal durante uma transmissão ao vivo com a amiga Gracyanne Barbosa, esposa do cantor Belo. Ao lado do marido, Mico Freitas, a loira ensinou como facilitar a penetração.

Kelly Key e o marido Mico Freitas: intimidade exposta nas redes sociais Crédito: Reprodução

"Depois que está dentro, a vida é linda", explicou Kelly. Gracyanne, por sua vez, agradeceu à cantora e disse que a dica era ótima. Na web, internautas e seguidores das famosas não pouparam comentários sobre a situação.

"Quando o povo tá sem conteúdo, cria esse tipo de live pra chamar atenção", criticou uma usuária do Twitter. "A última coisa no mundo que eu queria ver era a Kelly Key ensinado, em uma live no Instagram com 8000 pessoas assistindo, à Gracyanne e o Belo como fazer sexo anal, realmente a internet é um universo maluco."

Com uma onda de famosos promovendo conteúdos online e lives por conta da quarentena e o isolamento social, ambos em combate a pandemia do novo coronavírus, Kelly Key tem se mostrado bastante ativa nas redes. "A quarentena foi longe demais", brincou outra usuária ao falar sobre o momento da cantora com a esposa do Belo.

INTIMIDADE

Kelly Key fala abertamente sobre sua vida sexual nas postagens do instagram Crédito: Divulgação

Em seu canal no YouTube, Kelly Key costuma falar abertamente sobre a sua vida sexual. A artista já revelou que, no começo da relação com Mico Freitas, um dos grandes fetiches do casal era transar dentro de qualquer banheiro de ônibus de viagem. A revelação foi feita por ela em seu canal no YouTube.