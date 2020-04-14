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Fátima Bernardes comemora a volta do 'Encontro' às manhãs da Globo

Após quase um mês de pausa, por conta da expansão da cobertura jornalística sobre a pandemia do novo coronavírus, programa volta à grade da emissora na próxima segunda-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 16:31

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 16:31

Após quase um mês de pausa por causa da expansão da cobertura jornalística sobre a pandemia do novo coronavírus pela Globo, o "Encontro com Fátima Bernardes" volta à grade da emissora na próxima segunda (20). A apresentadora disse que o retorno pode servir de respiro para as manhã dos telespectadores.
Fátima Bernardes
Fátima Bernardes Crédito: Divulgação
"Eu estou muito feliz com o retorno, vai ser um programa um pouco diferente. Durante esse período de coronavírus, em que existe grande necessidade de informação, não vamos deixar de falar da pandemia, mas acredito que o Encontro possa ser um respiro na manhã da população", afirmou Fátima, em comunicado oficial.
Com algumas alterações, o "Encontro" terá lives de cantores e, também, a companhia de Ana Maria Braga, que, além de relembrar algumas de suas receitas, vai mostrar o que tem feito na cozinha durante a quarentena.

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O programa "Combate ao Coronavírus", apresentado por Márcio Gomes, que ocupou as manhãs da emissora pelas últimas semanas, continuará ser exibido, mas por tempo menor.
Ele entrará no ar às 9h50 com o mesmo formato e fica no ar até as 10h45. Após, Fátima Bernardes comandará o "Encontro" para falar sobre as novas dinâmicas e comportamentos, as mudanças nas relações, as curiosidades e o que mudou após o início da pandemia no Brasil.
A Globo fez questão de ressaltar que a gravação ao vivo do programa, em novo formato, não terá a participação de plateia e convidados apenas por videochamadas.

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