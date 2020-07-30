Namorado de Fátima Bernardes se lança candidato à Prefeitura de Recife

Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes Crédito: João Cotta/ O Globo

Fátima Bernardes, 57, pode se tornar a próxima primeira-dama de Recife. O namorado dela, o deputado federal Túlio Gadêlha, 32, é um dos candidatos à Prefeitura da capital pernambucana nas eleições municipais deste ano, que estão marcadas para novembro.

A candidatura foi oficializada na manhã desta quinta-feira (30) em uma coletiva de imprensa realizada pelo partido dele, o PDT (Partido Democrático Trabalhista).

"O nosso grupo político pretende apresentar uma plataforma de gestão democrática, inteligente e sustentável para o Recife", disse o político. Ele afirmou também que espera contar com a contribuição de especialista, movimentos sociais e comunidade acadêmica para construir um projeto comprometido com a participação popular.