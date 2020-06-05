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Fátima Bernardes chora durante entrevista com Mirtes Renata, mãe de Miguel

Apresentadora se emocionou no Encontro nesta sexta (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 15:25

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 15:25

Fátima Bernardes chora durante entrevista com Mirtes Renata, mãe de Miguel
Fátima Bernardes chora durante entrevista com Mirtes Renata, mãe de Miguel Crédito: Reprodução/TV Globo
O programa Encontro com Fátima Bernardes desta sexta-feira (5) trouxe como entrevistada Mirtes Renata Souza, mãe de Miguel, 5, morto após cair do 9ª andar de um prédio de luxo em Recife enquanto estava sob responsabilidade da mulher para quem sua mãe trabalhava como empregada doméstica.
Durante a entrevista, Fátima Bernardes, 57, não conteve as lágrimas enquanto Mirtes falava sobre o caso que chocou o Brasil nesta quinta-feira. "Você está sendo muito forte", elogiou a apresentadora. Segundo as investigações, Mirtes havia descido para levar a cadela da família para passear e deixado o filho sob os cuidados da patroa. Depois disso, a criança saiu do apartamento e tomou o elevador desacompanhada.
"Se eu posso te dizer uma coisa é que seu coração fique em paz. Tenha certeza que muitas lágrimas estão se juntando as suas, e muitas orações para que você e a sua família sejam fortes e possam tocar a vida", afirmou Bernardes.
O caso de Miguel vem indignando muitas pessoas. A ativista Luisa Mell, 41, está em busca do contato de Mirtes Renata, pois quer ajudar a pagar um advogado. "Meu coração esta despedaçado com esta tragédia", escreveu em suas redes sociais.
A mãe de Miguel trabalhava na casa de Sari Côrte Real há anos. Côrte cuidava da criança no momento da queda ocorrida na terça-feira (2). Ela foi autuada por homicídio culposo, mas acabou pagando a fiança no valor de R$ 20 mil e agora responde em liberdade.

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Mirtes Renata Souza levou o filho ao local de trabalho por não ter com quem deixá-lo -escolas e creches ainda estão fechadas devido à pandemia do novo coronavírus.

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