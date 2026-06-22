Uruguai empata com Cabo Verde e se complica na Copa do Mundo

Em jogo animado pelo Grupo H, Uruguai e Cabo Verde empataram por 2 a 2 neste domingo (21), no Estádio de Miami.









A partida reforçou o bom desempenho da seleção estreante no Mundial, após também ter empatado com a Espanha na primeira rodada.





Com o resultado, Uruguai e a equipe do goleiro Vozinha dividem a segunda colocação do grupo, com 2 pontos cada um, e chegam à última rodada com chances de classificação para o mata-mata. A Arábia Saudita é a lanterna da chave, com 1 ponto.





O resultado, porém, complica a situação da seleção uruguaia no torneio. Na última rodada, que será realizada na sexta-feira (26), o time de Marcelo Bielsa enfrenta a favorita Espanha.





Cabo Verde joga contra a Arábia Saudita. Ambas as partidas serão disputadas às 21h.





O JOGO





O jogo começou com domínio do Uruguai. A seleção sul-americana apostava principalmente em jogadas pelo lado direito com Canobbio. O atacante, que joga pelo Fluminense, substituiu Darwin Núñez no time titular após entrar bem contra a Arábia Saudita.





O Uruguai também apostava em inversões de jogo. Foi assim que, aos 14 minutos, Canobbio avançou pela direita e inverteu a jogada para Valverde, que chegou livre à área. Ele, contudo, finalizou mal, à direita do gol de Vozinha.





O Uruguai tinha maior posse de bola, com uma linha defensiva mais alta. Cabo Verde, mais defensivo, apostava nos contra-ataques e encontrava espaço pela configuração do time de Marcelo Bielsa.





Aos 20 minutos, o meia-direita Telmo Arcanjo driblou a marcação uruguaia e avançou desde o campo de defesa cabo-verdiano pelo meio, pegando a zaga do Uruguai desprotegida. Ele acabou parado por Bentancur, que recebeu cartão amarelo pela falta.





Na cobrança, o volante Kevin Pina chutou forte no canto direito. A barreira uruguaia abriu, e Muslera não alcançou a bola. O gol foi apenas o segundo de falta da Copa (Saliba marcou um para o Canadá na vitória por 6 a 0 sobre o Qatar).





Após o gol, o Uruguai enfrentou dificuldade para concatenar jogadas. Apesar de jogar avançado e pressionar, o time não conseguia levar perigo ao gol de Vozinha, em uma situação que relembrava a atuação do Uruguai contra a Arábia Saudita.





No jogo da primeira rodada do Mundial, que terminou empatado em 1 a 1, o Uruguai precisou de 24 finalizações para marcar o gol de empate na estreia.





Não foram necessárias tantas. Aos 43 minutos, Valverde cruzou para a área cabo-verdiana, e Bentancur disputou a bola pelo alto. O lance foi desviado, bateu na trave e sobrou para M. Araújo, que completou para o gol vazio no 10º chute da equipe. Vozinha não pôde fazer muito.





Aos 49 minutos, em boa jogada do Uruguai, Ugarte avançou pelo meio, lançou para a área, Maxi Araújo ajeitou, e Canobbio invadiu para finalizar com o pé.





O segundo tempo começou com poucas novidades, com domínio do Uruguai. Aos 15 minutos do segundo tempo, isso mudou.





Em vacilo geral do sistema defensivo de Uruguai, o zagueiro M.Oliveira tocou para a entrada da área uruguaia, Muslera saiu mal do gol e o atacante Hélio Varela, que havia acabado de entrar no lugar de Benchimol, finalizou para empatar a partida.





Uruguai se lançou ao ataque. Aos 22 do segundo tempo, em cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área. Em cruzamento, o time uruguaio finalizou, a bola sobrou para Vozinha, que não segurou firme, e Maxi Araújo chegou para finalizar contra a meta. O próprio Araújo estava impedido na origem da jogada.

Nos 20 minutos finais, a seleção sul-americana se lançou ao ataque, mas foi pouca efetiva frente a uma defesa bem postada de Cabo Verde.





Cabo Verde é uma das quatro estreantes do torneio. Assim como o Uruguai, a seleção vinha de um empate com a favorita Espanha, em grande partida de Vozinha.





O goleiro, em especial, foi responsável por sete defesas contra a Espanha, fato que gerou uma campanha para que ele fosse seguido no Instagram (ele tinha mais de 14 milhões de seguidores nesta noite).