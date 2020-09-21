Famosos

Edu Guedes diz que pensou em 'parar' após acidente: 'ainda tenho sequela'

Apresentador falou com José Luiz Datena sobre a estreia do 'The Chef' na próxima segunda-feira, 21

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 15:55

Redação de A Gazeta

Edu Guedes no programa 'The Chef', da Band Crédito: Kelly Fuzaro/Band
Em entrevista a José Luiz Datena no Brasil Urgente do último sábado, 19, Edu Guedes falou sobre sua volta à TV após sofre um acidente e fraturar o braço. "Foi o momento talvez mais difícil da minha vida", comentou o apresentador do The Chef, que estreia na próxima segunda, 21, na Band.
Em junho, o cozinheiro dirigia um buggy em sua fazenda em Araras, no interior de São Paulo, quando sofreu um acidente e fraturou o braço, precisando passar por cirurgia posteriormente.
Edu Guedes ressaltou a ajuda de sua filha, Maria, no momento delicado: "Nessa hora passou realmente na minha cabeça parar. Ela falou: 'pai, as pessoas não podem ficar sem as suas receitas'. A partir dali, comecei a fazer fisioterapia três vezes por dia para o braço voltar. Aquilo que ia demorar oito meses, um ano e pouco, voltou rápido. Ainda tenho alguma sequela".

COMO SERÁ O "THE CHEF", NOVO PROGRAMA DE EDU GUEDES

"Vai ter de tudo: comidas simples, diferentes e também aquelas que as pessoas sempre pedem. Vou tentar trazer a realidade para as nossas manhãs, com cardápios que os telespectadores realmente preparam em casa", explicou Edu Guedes sobre o The Chef em comunicado divulgado recentemente.

Também participarão do The Chef o repórter Lucas Salles, ex-CQC e ex-Power Couple Brasil, e Maria Eduarda, filha de Edu Guedes que tem apenas 11 anos. "A ideia é mostrar que os pais podem estar junto com seus filhos na hora de cozinhar", afirmou.
O The Chef será exibido de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, na Band.

