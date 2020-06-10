Edu Guedes passa por cirurgia após sofrer acidente em fazenda

Edu Guedes, 46, passou por uma cirurgia nesta segunda-feira (8), após sofrer um acidente enquanto dirigia um automotor na fazenda onde passava a quarentena, no interior de São Paulo.
O artista precisou ser levado às pressas para o hospital Albert Einstein, onde descobriu que fraturou o osso do antebraço esquerdo e rompeu os músculos e tendões da região.
"Edu Guedes apresentou uma fratura do rádio esquerdo. O chef e apresentador passou por uma cirurgia bem-sucedida ainda na noite desta segunda-feira (8). Também houve rompimento dos músculos e tendões com a necessidade de reconstituí-los. Quanto as terminações nervosas, estas sofreram traumas e levarão mais tempo para se recuperarem. Edu passa bem e bastante otimista pela sua recuperação", diz uma nota oficial.