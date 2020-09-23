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Polêmica!

Após volume em sunga, foto de Zé Neto é removida do Instagram

'Disseram que é conteúdo impróprio, que estamos contra as diretrizes do Instagram', comentou

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 07:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 07:57
O cantor Zé Neto, dupla de Cristiano
O cantor Zé Neto, dupla de Cristiano Crédito: Reprodução/Instagram @zenetotoscanooficial
Zé Neto, da dupla com Cristiano, virou assunto nesta terça-feira (22). O cantor, que está passando uns dias na Costa do Sauípe (litoral da Bahia), disse que teve fotos de sunga barradas pelo Instagram.
As imagens foram publicadas nas contas dele e da esposa, Natalia Toscano, que o acompanha na viagem. Na legenda de uma delas, a legenda foi: "Plante amor no coração de alguém, diga mais eu te amo e menos eu também".
No entanto, foi o volume na sunga do cantor que chamou a atenção dos internautas. Eles passaram a fazer piada com o assunto e a imagem viralizou.
À tarde, Zé Neto publicou um vídeo falando que as fotos tinham sido bloqueadas pelo Instagram. "Gente do céu, eu estou perplexo", afirmou. "Acordei e fui dar umas risadas das minhas fotos com sunga. O Instagram derrubou a minha foto, derrubou a [foto] da Natália..."

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"Disseram que é conteúdo impróprio, que estamos contra as diretrizes do Instagram", comentou. "Fazer o quê? Esse povo do Instagram deve estar com a rolinha pequena (risos)."
Após a repercussão, o próprio cantor publicou uma montagem feita por um internauta na qual ele aparece com uma bermuda em vez da sunga. "Agora resolveu", riu.
Ver essa foto no Instagram

Dobra a produção aí que a gente bebe ????

Uma publicação compartilhada por Ze? Neto e Cristiano (@zenetoecristiano) em

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