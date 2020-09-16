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Cantora Vanusa tem melhora de anemia, mas segue na UTI

Vanusa foi hospitalizada anteriormente devido a problemas de depressão e dependência química

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 08:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 08:09
Vanusa em entrevista à Folha de S. Paulo
A cantora Vanusa em entrevista à Folha Crédito: Reprodução/YouTube Folha de S. Paulo
A cantora Vanusa, 72, segue internada com pneumonia em um hospital público de Santos, no litoral de São Paulo. De acordo com o boletim médico mais recente, divulgado nesta terça-feira (15), ela teve melhora no quadro de anemia que estava apresentando.
Segundo a equipe médica, Vanusa permanece na UTI. O estado dela é considerado estável. A artista está respirando ar ambiente, sem a necessidade de oxigenação suplementar.
No domingo (13), o filho de Vanusa, Rafael Vanucci, 41, usou o Instagram para comemorar a melhora no estado de saúde da mãe e também para agradecer o apoio que vem recebendo. "Boletim médico! Gracas a Deus tivemos melhoras! Ela e muito forte, minha guerreira! Obrigado a todos pelo carinho pelas oracoes e todo amor para com ela! Deus de em dobro pra voces esse amor! Obrigado a toda a equipe médica do Complexo dos Estivadores de Santos!", escreveu o empresário musical.
No ínicio de agosto, a cantora Aretha Marcos, 46, filha de Vanusa, confirmou no programa Domingo Espetacular (Record) que a mãe está com Alzheimer e, por isso, estava internada sob cuidados médicos. A internação da artista já era conhecida, mas a doença foi confirmada apenas agora.
Vanusa foi hospitalizada anteriormente devido a problemas de depressão e dependência química. No ano passado, Vannucci chegou a confirmar que existia a suspeita de Alzheimer. Na ocasião, ele disse ainda que a cantora perdeu 30 kg durante as diversas internações.

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No Dia das Mães deste ano, o empresário postou em suas redes sociais uma homenagem à cantora e disse que tudo que ele se tornou foi observando a luta e história de sua mãe.

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