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Televisão

Sabrina Sato vai comandar novo programa de reality show na Record

Com nome provisório de Game dos Clones, atração já está em produção

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 12:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2020 às 12:35
Sabrina Sato apresentou o reality show Made in Japão (Record)
Sabrina Sato apresentou o reality show Made in Japão (Record) Crédito: Antonio Chahestian/Record TV
Sabrina Sato, 39, está de programa novo na Record. A apresentadora que comandou recentemente o reality show Made in Japão, vai estrear um novo projeto da emissora com a Amazon Prime Video e Endemol Shine Brasil.
Segundo apurações do F5, a produção se chamará Game dos Clones (ainda nome provisório) e será sobre relacionamentos amorosos. Entretanto, ainda não há previsão de estreia do novo reality -tudo que se sabe até o momento é que ele já está encaminhado.
De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Sabrina irá se mudar temporariamente para a região da Grande São Paulo, Cotia, para facilitar sua locomoção até as gravações, que acontecerão nas proximidades da Granja Viana.
No início do ano, Sabrina Sato foi anunciada como nova apresentadora do programa Domingo Show (Record). A atração estreou no dia 8 de março, mas com a chegada da pandemia do novo coronavírus, foi adiada e em seguida cancelada pela emissora.

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Além do avanço do coronavírus -que interferiu diretamente no futuro da produção- a baixa audiência contribuiu para que o programa não fosse renovado. Na época, Sabrina usou as redes sociais e lamentou a decisão.
O Made in Japão, que fazia parte do Domingo Show, estava gravado e voltou a ser exibido pela emissora. O reality mostrou o confinamento de dez celebridades ao longo de 25 dias. Em um ambiente de três cômodos, todos enfrentaram a pressão da convivência, dormindo em camas-cápsulas e se submetendo a rígidas regras na casa.
Participaram da disputa os atores Sérgio Hondjakof, Gui Santana, os modelos Luiza Ambiel e Flávio Mendonça, os atletas Richarlyson e Maurren Maggi, as influenciadoras Babi Muniz e Silvana Oliveira, o ex-BBB Dhomini e a passista Quitéria Chagas.

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