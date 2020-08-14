Sabrina Sato colore o cabelo na quarentena e fica loira

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A gente pode tudo! Se transformar, inventar e ter liberdade pra mudar... Agora sou uma japa loira com Cor&Ton. E eu to me amando! A marca favorita das brasileiras agora e? a minha tambe?m! Animou pra mudar de cor? Enta?o muda e me marca usando a hashtag #mudeicomcoreton @fiquedivacomniely #fiquedivacomniely