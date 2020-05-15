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Televisão

Record anuncia retorno de reality apresentado por Sabrina Sato

Made in Japão vai ao ar a partir do dia 23, em seis episódios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 10:19

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 10:19

Sabrina Sato no programa Domingo Show
Sabrina Sato no programa Domingo Show Crédito: Antonio Chahestian/Recordtv
A Record anunciou nesta quinta-feira (14) a data de retorno do reality Made in Japão, apresentado por Sabrina Sato. O programa retornará à grade no dia 23 de maio, com seis episódios, que serão transmitidos sempre aos sábados, às 22h30.
Em nota, a emissora afirmou que a competição continua valendo o prêmio de R$ 500 mil a ser entregue para uma das dez celebridades na disputa, "que encaram juntas o confinamento e as provas de uma gincana, tudo ao estilo japonês".
Estão na disputa os atores Sérgio Hondjakoff e Gui Santana, os modelos Luiza Ambiel e Flávio Mendonça, os atletas Richarlyson e Maurren Maggi, as influenciadoras Babi Muniz e Silvana Oliveira, o ex-BBB Dhomini e a passista Quitéria Chagas.

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O Made in Japão é o único quadro do Domingo Show a ser mantido pela emissora. O programa teve início em 8 de março como grande aposta da emissora para alavancar a audiência aos domingos, mas não decolou e ficou atrás do SBT na audiência.
"A mudança faz parte da restruturação da emissora diante das limitações impostas pela pandemia do novo coronavirus", afirmou a Record ao anunciar o fim do programa apresentado por Sabrina Sato, menos de um mês depois de sua estreia.
O Made in Japão mostra o confinamento de dez celebridades ao longo de 25 dias. Em um ambiente de três cômodos, todos enfrentam a pressão da convivência, dormindo em camas-cápsulas e se submetendo a rígidas regras na casa.

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