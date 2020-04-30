Juliana Paes conta que deu vibrador de presente para Sabrina Sato

Juliana Paes e Sabrina Sato Crédito: Eny Miranda/Divulgação

Juliana Paes, 41, revelou nesta quarta-feira (29) que presenteou a amiga Sabrina Sato, 39, com um objeto inusitado: um vibrador. O assunto surgiu em conversa das duas para o canal da apresentadora no YouTube.

No bate-papo, cada uma no banheiro da sua casa por causa da quarentena, a atriz contou que encontrou Sabrina em uma festa e que falou sobre uma nova descoberta que ela tinha feito. "Eu vou te mandar um de presente, porque você vai jogar todos os os outros fora."

Sabrina afirmou que inicialmente ficou com vergonha e chegou a esconder o vibrador do marido, o ator Duda Nagle. "Aí depois eu falei: 'Vamos lá, vamos aproveitar'. Gente, é maravilhoso'", disse a apresentadora.

Embora não tenham usado o nome do presente na conversa, ficou claro que se tratava de um vibrador. Elas acrescentaram que o objeto tem um design discreto. "E é bonitinho, né? Ele parece um negócio de limpar a pele, muito fofo", disse a atriz.