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Fim do romance

Luisa Sonza e Whindersson Nunes anunciam separação pelas redes sociais

'Decidimos não ter mais uma vida de casal', escreveu o youtuber na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 13:34

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 13:34

Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciaram a separação
Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciaram a separação Crédito: Instagram/@whinderssonnunes
Luisa Sonza, 21, e Whindersson Nunes, 25, anunciaram por seus perfis no Instagram que o casamento deles chegou ao fim. Os dois compartilharam o mesmo texto dizendo que "o relacionamento" não terminou, porque jamais vai acabar "o amor, carinho e respeito um pelo outro".
A assessoria de imprensa do casal confirmou a informação. No texto, eles dizem que tentaram ser perfeitos a "ponto de entenderem que existe um momento [em] que é preciso parar pra não estragar o que foi realmente tão lindo".
"Pensamos bastante na nossa decisão e decidimos terminar nosso casamento pra poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor."
O casal escreveu que tentou dar aos fãs um motivo ou fato que tenha causado a separação, mas que não há muito o que explicar além do fato de que eles cresceram, mudaram, evoluíram e acabaram "seguindo caminhos diferentes".
Eles ainda deixam um recado aos fãs do casal: "Não desistam do amor, jamais, só entendam que o amor pode ser maior do que a gente imagina, a ponto de saber o que é melhor pro amor continuar vivendo".
Ver essa foto no Instagram

Bom, nem sabemos como explicar isso pra vocês... Nós dois sempre fomos um casal inspiração pra muita gente, e sabemos o peso que temos na vida de muitas pessoas, mas, precisamos, nesse momento, fazer com que vocês entendam que nem sempre o amor existe só quando existe casamento. A gente teve uma vida linda como casal e arriscamos dizer que quase perfeita, tão perfeita a ponto de entendermos que existe um momento que é preciso parar pra não estragar o que foi realmente tão lindo. Decidimos não ter mais uma vida de casal, mas jamais terminar nosso relacionamento. Estamos nos separando pra maioria das pessoas. Mas a verdade é que só estamos terminando uma fase, acabando sim um casamento, mas jamais o amor, carinho e respeito um pelo outro. Nos amamos e admiramos muito e se inspiramos um no outro a ponto de entender que as vezes a gente precisa parar. Pensamos bastante na nossa decisão e decidimos terminar nosso casamento pra poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor. A gente aprendeu muito, se ajudou muito e agora precisamos seguir nossos caminhos sozinhos. Não precisam tentar procurar um motivo maior, pois não existe. A gente sabe que a partir de agora vão inventar centenas de motivos diferentes, mas a única verdade é essa: a gente cresceu, mudou, evoluiu, e seguimos caminhos diferentes, pelo menos por agora. E é só. E não, não desistam do amor, jamais, só entendam que o amor pode ser maior do que a gente imagina, a ponto de saber o que é melhor pro amor continuar vivendo. Com amor, Whindersson e Luísa ??

Uma publicação compartilhada por Luísa Sonza (@luisasonza) em

Há meses, rumores dão conta de que a vida do casal já não estava bem. Em janeiro deste ano, em entrevista ao Pânico na Jovem Pan, o comediante contou que teve uma conversa definitiva com Luísa sobre a decisão de ter um filho. Na ocasião, ele negou, que ele e a cantora Luísa Sonza estivessem em crise.
"Está tudo ótimo. Está incrível. Saiu matéria em jornal dizendo que, mesmo que a gente negasse, nossa relação estava por um fio", lembrou. No fim do mês de janeiro, a cantora intérprete da música "Garupa" reagiu a uma notícia sobre o "término" do casal publicada por um jornal carioca.

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A manchete dizia que o relacionamento estava "por um fio" e Sonza marcou o humorista em resposta à publicação: "[risos] amor olha", escreveu a artista em uma foto de biquini abraçada a ele. Whindersson respondeu com emojis de risada e também escreveu: "Do nada". Depois, postou uma foto de rupa íntima junto do amado.
Ver essa foto no Instagram

Bom, nem sabemos como explicar isso pra vocês... Nós dois sempre fomos um casal inspiração pra muita gente, e sabemos o peso que temos na vida de muitas pessoas, mas, precisamos, nesse momento, fazer com que vocês entendam que nem sempre o amor existe só quando existe casamento. A gente teve uma vida linda como casal e arriscamos dizer que quase perfeita, tão perfeita a ponto de entendermos que existe um momento que é preciso parar pra não estragar o que foi realmente tão lindo. Decidimos não ter mais uma vida de casal, mas jamais terminar nosso relacionamento. Estamos nos separando pra maioria das pessoas. Mas a verdade é que só estamos terminando uma fase, acabando sim um casamento, mas jamais o amor, carinho e respeito um pelo outro. Nos amamos e admiramos muito e se inspiramos um no outro a ponto de entender que as vezes a gente precisa parar. Pensamos bastante na nossa decisão e decidimos terminar nosso casamento pra poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor. A gente aprendeu muito, se ajudou muito e agora precisamos seguir nossos caminhos sozinhos. Não precisam tentar procurar um motivo maior, pois não existe. A gente sabe que a partir de agora vão inventar centenas de motivos diferentes, mas a única verdade é essa: a gente cresceu, mudou, evoluiu, e seguimos caminhos diferentes, pelo menos por agora. E é só. E não, não desistam do amor, jamais, só entendam que o amor pode ser maior do que a gente imagina, a ponto de saber o que é melhor pro amor continuar vivendo. Com amor, Whindersson e Luísa ??

Uma publicação compartilhada por Whindersson Nunes ? (@whinderssonnunes) em

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