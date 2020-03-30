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Whindersson Nunes participa de vídeo com elenco de 'La Casa de Papel'

A produção foi feita para divulgar o lançamento da quarta temporada da série, que estreia na sexta-feira, 3

Publicado em 30 de Março de 2020 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 19:47
O humorista Whindersson Nunes participou da divulgação da quarta temporada de 'La Casa de Papel'
O humorista Whindersson Nunes participou da divulgação da quarta temporada de 'La Casa de Papel' Crédito: Netflix / Reprodução
O comediante Whindersson Nunes participou de um vídeo lançado nesta segunda-feira, 30, em que interage com parte do elenco da série La Casa de Papel. A ação faz parte da divulgação da quarta temporada da produção, que estreia na Netflix na sexta-feira, 3.
O vídeo foi publicado nas redes sociais da Netflix, responsável pela série, e mostra Whindersson vestindo o uniforme do grupo que protagoniza a produção: um macacão vermelho com uma máscara do pintor Salvador Dalí. Whindersson então conversa com parte do elenco da série: Pedro Alonso (Berlim), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Darko Peric (Helsinki) e Rodrigo de la Serna (Palermo).

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"Eu estou que nem o Whindersson procurando spoiler em tudo quanto é canto enquanto a quarta temporada de La Casa de Papel não chega", diz a legenda da publicação com o vídeo:
Seguindo a tradição da série, em que os personagens que compõe uma gangue de criminosos são chamados como cidades, Whindersson se identifica como Piauí, em referência ao Estado em que nasceu. Ele então tenta fazer com que os atores passem alguma informação sobre a nova temporada.
Gente, todo mundo trabalha na mesma empresa que eu. Eu também sou Netflix, rapaz. Meu especial de comédia estreou lá também. [...] Nem um spoilerzinho pra gente?. Após muita insistência, o comediante consegue, ao final do vídeo, ver um trecho da produção, mas o público terá que esperar até o dia 3 de abril para descobrir o que o ele viu.

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