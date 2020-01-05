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Whindersson Nunes pede doação para projetos como presente de aniversário

Humorista, que completa 25 anos neste domingo, pediu a seguidores que participassem de 'vaquinhas on-line' para ajudar na compra de remédios e até em obra de casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 18:05

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 18:05

Humorista Whindersson Nunes durante show Crédito: Whindersson Nunes/Instagram
Whindersson Nunes completa 25 anos de idade neste domingo, 5, e, como presente de aniversário, o humorista pede que os seguidores façam doações para outras pessoas. Ele escolheu nove propostas de financiamento coletivo que envolvem despesas com medicamentos, cirurgia e reconstrução de uma casa para que os seguidores contribuam.
"Hoje é o dia do meu aniversário. No ano passado, eu pedi para vocês, como presente, irem no meu vídeo curtir, e esse vídeo foi o quarto mais curtido no mundo no ano. Esse ano, eu pensei em fazer uma coisa diferente: eu separei nove vaquinhas para você doar", anunciou o artista em um vídeo publicado no Instagram.
Diante da iniciativa, ele previu que dois tipos de comentários poderão surgir: "um é 'ah, você é rico, você pode fazer isso'. Sem tempo para você, meu amigo. Segundo: 'ai, você é muito bom, um enviado de Deus, um anjo, um menino iluminado'. Aprecio muito esses comentários, o meu ego vai lá em cima, mas eu queria mesmo é que você doasse", afirmou o humorista.
Whindersson Nunes comentou que quem não puder doar em todos, pode escolher apenas um. "Feliz aniversário para mim e quem ganhou o prêmio é (sic) vocês. Começar o ano ajudando quem precisa, porque a gente não pode mudar o mundo, mas pode mudar o mundo de algumas pessoas", disse ele, que deixou o link para cada financiamento disponível nos stories do Instagram.

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