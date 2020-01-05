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Televisão

Angélica afirma que voltará à TV em 2020 com programa na Globo

'Vai ter essa minha fase atual bem escancarada, de reflexões, de vida, de momentos', diz

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 12:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 12:09
Angélica, 46, revelou a data de sua volta à televisão durante o programa Altas Horas exibido na noite deste sábado (4). A apresentadora, que está fora do ar há dois anos, disse que estreará um programa próprio na Globo ainda em 2020.
A apresentadora Angélica Crédito: Reginaldo TeixeirA/Globo
"Está sendo muito legal. Até mesmo a criação do programa novo, do projeto. Tive tempo para pensar, e o programa vai ter essa minha fase atual bem escancarada, de reflexões, de vida, de momentos. Até criar o programa, que foi uma coisa que nunca tive tempo de parar e fazer, está sendo muito legal, muito rico", afirmou, sem dar mais detalhes sobre o programa.
Longe da TV desde o término do Estrelas, em abril de 2018, Angélica começou um ensaio para retornar às tardes de sábado em setembro de 2018, quando gravou o primeiro piloto do programa, cujo nome provisório é Curva da Felicidade.
No Altas Horas, a apresentadora afirmou que os últimos anos passaram rápido para ela e que essa pausa foi importante e "muito interessante como experiência de vida", já que, em suas palavras, ela trabalha sem parar desde os 4 anos de idade.

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O avanço da possibilidade de o marido, Luciano Huck, de concorrer à Presidência em 2022, porém, fez com que a Globo segurasse o programa, segundo o colunista do UOL Ricardo Feltrin. 
De acordo com o colunista, Angélica havia gravado vários quadros e havia a previsão de que a atração pudesse estrear em abril de 2020 na faixa hoje ocupada pelo Só Toca Top. Em nota, a emissora disse à coluna que um "piloto faz parte do processo de desenvolvimento de um programa, e que eles não pressupõem datas de exibição".

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