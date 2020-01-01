12 apostas do que deve bombar em 2020 na TV, música, cinema e literatura

Billie Eilish

"Brasileiríssimo" de 26 anos, nascido no Distrito Federal, Henry chamou a atenção em duas séries da Netlix: "Gatunas" e "Os 13 Porquês". Agora, os fãs da Marvel esperam a estreia de "Os Novos Mutantes", em que deve interpretar o Mancha Solar. O filme, inicialmente, estava previsto para estrear em 2019. Após críticas negativas em exibições-testes, teve lançamento adiado para abril de 2020. Rumores, porém, indicam que a FOX deve reservá-lo diretamente para incrementar o acervo do serviço de streaming Disney +.

Atual ator-mirim sensação de Hollywood, Roman Griffin Davis (12 anos) tem conquistado crítica e público em sua estreia no cinema na comédia satírica "Jojo Rabbit", que chega aos cinemas em 6 de fevereiro. Na trama, o inglês vive um menino alemão que, na tentativa de entender o Nazismo, tem como amigo imaginário o próprio Hitler (Taika Waititi). Roman tem chances de ser indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Já está indicado ao Globo de Ouro da categoria.

Galã português de 22 anos, José é a aposta da Rede Globo como um dos protagonistas da próxima novela das 19h, "Salve-se Quem Puder", que estreia em 27 de janeiro. Na trama, ele é Juan, um cara alegre, inteligente e exímio técnico de TI que vive em Cancún, no México. Apaixonado por Luna (Juliana Paiva), tentará reconquistar o amor de sua ex-namorada. Do lado de fora das telinhas, comenta-se que o bonitão está vivendo um affair com Juliana Paiva.

Grande aposta da Rede Globo para temporada de séries, "Desalma" mira no horror após o fracassado "SupermMax" (2018). Cassia Kis, Claudia Abreu e Maria Ribeiro estão entre os nomes do elenco. A trama, que estreia em março, mistura elementos do sobrenatural, como bruxaria e cultos satânicos. A trama se passa 1988 e mostra o desaparecimento de uma jovem durante um ritual folclórico no sul do Brasil. Destaque para o requinte estético, com belas fotografia e direção de arte.

Em comemoração aos 25 anos de "Malhação", a Globoplay lança ainda no primeiro semestre de 2020 o spin-off de "Viva a Diferença", temporada lançada em 2017, "As Five". A história mostra os encontros e desencontros de Keyla (Gabriela Medvedovski), Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti), Tina (Ana Hikari) e Benê (Daphne Bozaski) após anos sem se ver. Mesmo ainda inédita, já conta com a segunda temporada encomendada.

Um dos filmes mais esperados do ano, a segunda aventura da super-heroína da DC Comics promete repetir o sucesso do filme de 2017, que rendeu cerca de US$ 800 milhões nas bilheterias. A trama da produção comandada por Patty Jenkins ainda não foi revelada. Sabe-se apenas que Gal Gadot continua interpretando Diana Prince e a história se passa na colorida década de 1980. Portanto, espere a Guerra Fria como força motriz das ações. Kristen Wiig fará a Mulher-Leopardo, uma das vilãs, e o retorno de Steve Trevor (Chris Pine) já está garantido. A trama estreia em 4 de junho.

A festejada escritora italiana Elena Ferrante, cuja identidade real permanece um segredo, lança seu primeiro romance em cinco anos. Na trama, as desventuras da adolescência de Giovanna, uma espevitada garota napolitana. Um dos livros mais famosos da autora, "A Amiga Genial" (2011) ganhou uma série no canal HBO, recebendo elogios efusivos da crítica e do público em 2018.

A Editora JBC, finalmente, confirmou para janeiro o lançamento do sexto e último volume da HQ obra-prima "Akira", clássico mangá de Katsuhiro Otomo. Na história, o anti-herói Tetsuo sofre uma transformação e perde o controle de seu poder. Para tentar derrotá-lo, a equipe de operações especiais do Exército, o Coronel e os remanescentes dos companheiros de Kaneda agem cada um de seu jeito para alcançar seu objetivo. A obra já está em pré-venda na Amazon, com valor de R$ 76,90.

Responsável pelos sucessos "Hard Place" e "Slide", a cantora é uma das revelações do R&B contemporâneo americano. H.E.R, inclusive, está com várias indicações ao Grammy 2020, incluindo Álbum do Ano ("I Used to Know Her"), Gravação do Ano ("Hard Place") e Canção do Ano (também para "Hard Place"), as mais importantes da premiação. Com tantas nomeações, espera-se que ela apareça mais em 2020.

Uma das grandes revelações da música pop, Lizzo também está indicada a várias categorias do Grammy 2020, como Gravação do Ano ("Truth Hurts"), Canção do Ano ("Truth Hurts"), Artista Revelação e Melhor Performance Solo do Estilo Pop. Pode-se esperar muito da cantora que, mesmo lançando o aclamado "Cuz I Love U" (2019), teve que dar uma parada em sua divulgação para trabalhar com hits de anos anteriores como "Good As Hell" (2016) já que a população começou a conhecer seu trabalho agora através do streaming. Logo, a moça toda trabalhada na militância deve dar mais as caras em 2020.

O jovem rapper capixaba está "bombando" com algumas parcerias e pequenos singles. Algumas de suas músicas já atingiram mais de dois milhões de visualizações no Youtube, como "Bando", em que canta ao lado de Vk Mac, Drizzy e JayA Luuck. "Monstro", clipe solo lançado em setembro, foi mais além: já tem quase cinco milhões de acessos. O jovem trabalha com novas parcerias que devem render muito mais views e sucesso.