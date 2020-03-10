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Reality show

Sabrina Sato foi a única pessoa para quem Manu contou que entraria no BBB 20

Sister disse que a apresentadora a aconselhou a beber, beijar e dançar na piscina do reality show

Publicado em 10 de Março de 2020 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 17:14
A cantora Manu Gavassi participa do BBB20 Crédito: Victor Pollak/Globo
Manu Gavassi, 27, está confinada há oito semanas no Big Brother Brasil 20, e resolveu comemorar o período de sobrevivência na casa com uma carta aberta à ex-BBB Sabrina Sato, 39. Em um vídeo, publicado em sua conta no Instagram, ela revelou que pediu conselhos à apresentadora, única pessoa que sabia de seu convite ao programa.
"Minha meta era ficar a mesma quantidade de tempo que você ficou no 'retiro espiritual', e cá estamos nós na oitava semana. Eu não sei o que pode acontecer a partir daqui, mas de qualquer maneira já estou muito feliz de seguir seus passos, como musa absoluta de reali... 'retiros espirituais'", afirmou a cantora.

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A carta aberta estava em mais um dos vídeos gravados por Manu antes do programa e que têm sido publicados em suas redes sociais. Neles ela brinca com a ideia de que está na verdade em um retiro espiritual, já afirmou ter fobia social, brincou com clichês do programa e até lançou um clipe novo, da música "Áudio de Desculpas".  
No vídeo atual, Manu diz que Sabrina foi a única pessoa para quem contou que iria para o reality e que ouviu o seguinte conselho da apresentadora: "Manu, se você não beber, beijar ninguém ou dançar na piscina ninguém vai gostar de você".
A cantora, no entanto, completa: "Espero que eu não tenha feito nada dessas coisas. Quando você fez foi lindo, mas eu, na minha situação, posso sofrer complicações na minha vida pessoal. De qualquer maneira, eu levo as suas palavras em meu coração, sempre e espero um dia conhecer sua filha, antes de ela fazer 18 anos." 
Manu está no paredão que eliminará mais um participantes na noite desta terça-feira. Ela ficou na berlinda após apertar o botão vermelho do quarto branco e agora disputa a preferência do público com Babu e Victor Hugo.
Ver essa foto no Instagram

Carta aberta para @sabrinasato ?

Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi) em

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