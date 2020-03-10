Sabrina Sato foi a única pessoa para quem Manu contou que entraria no BBB 20

A cantora Manu Gavassi participa do BBB20 Crédito: Victor Pollak/Globo

Manu Gavassi, 27, está confinada há oito semanas no Big Brother Brasil 20, e resolveu comemorar o período de sobrevivência na casa com uma carta aberta à ex-BBB Sabrina Sato, 39. Em um vídeo, publicado em sua conta no Instagram, ela revelou que pediu conselhos à apresentadora, única pessoa que sabia de seu convite ao programa.

"Minha meta era ficar a mesma quantidade de tempo que você ficou no 'retiro espiritual', e cá estamos nós na oitava semana. Eu não sei o que pode acontecer a partir daqui, mas de qualquer maneira já estou muito feliz de seguir seus passos, como musa absoluta de reali... 'retiros espirituais'", afirmou a cantora.

A carta aberta estava em mais um dos vídeos gravados por Manu antes do programa e que têm sido publicados em suas redes sociais. Neles ela brinca com a ideia de que está na verdade em um retiro espiritual, já afirmou ter fobia social, brincou com clichês do programa e até lançou um clipe novo, da música "Áudio de Desculpas".

No vídeo atual, Manu diz que Sabrina foi a única pessoa para quem contou que iria para o reality e que ouviu o seguinte conselho da apresentadora: "Manu, se você não beber, beijar ninguém ou dançar na piscina ninguém vai gostar de você".

A cantora, no entanto, completa: "Espero que eu não tenha feito nada dessas coisas. Quando você fez foi lindo, mas eu, na minha situação, posso sofrer complicações na minha vida pessoal. De qualquer maneira, eu levo as suas palavras em meu coração, sempre e espero um dia conhecer sua filha, antes de ela fazer 18 anos."