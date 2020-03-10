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BBB 20: 'Não vou conseguir', diz Daniel debaixo do edredom com Marcela

Casal era o assunto mais comentado no Twitter nesta terça

Publicado em 10 de Março de 2020 às 16:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 16:54
BBB 20: Daniel e Marcela debaixo do edredom Crédito: Reprodução/TV Globo
Após o Jogo da Discórdia, da noite desta segunda-feira (9), o clima esquentou entre Daniel e Marcela no Big Brother Brasil 20, mas no bom sentido. O casal foi para debaixo do edredom e trocou alguns carinhos, apesar de não ter terminado muito bem.
Com os dois ainda usando os microfones, é possível ouvir Daniel dizendo "eu não vou conseguir" ao sair debaixo do edredom. Marcela então responde com um palavrão. A imagem provocou uma série de memes nas redes sociais e o assunto começou o dia entre os mais comentados no Twitter.
"Imagina aonde foi a dignidade do Daniel, brochando na frente do Brasil inteiro", comentou um internauta. "Queria ver a cara de arrependimento da Marcela quando ver que perdeu R$ 1,5 milhão por conta dele", disse outro. "Boninho se preparando pra tirar 300 estalecas do Daniel depois de brochar com a Marcela", brincou mais um. 

JOGO DA DISCÓRDIA

Durante o Jogo da Discórdia desta segunda, os brothers tiveram que montar o pódio que gostariam de ver no final do programa, como já haviam feito há algumas semanas. Marcela, dessa vez, optou por tirar Thelminha e colocou ao seu lado na final Daniel e Gizelly. Já Daniel escolheu Marcela e Ivy, mas mesmas que já havia escolhido.
Apesar de ter ocorrido sem brigas, a prova acabou fazendo Victor Hugo e Mari terem uma longa conversa após a brincadeira. "Esperava que você fizesse alguma coisa", afirmou ele referindo-se à discussão que teve com Manu e Gizelly no último sábado (7). "Você não precisa de ninguém para te defender", respondeu a sister.

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Mais um paredão será concluído na noite desta terça-feira (10), com a eliminação de Babu, Manu ou Victor Hugo. Esse último foi colocado na berlinda pelo líder Pyong, Babu pela maioria de votos da casa e Manu como consequência por ter apertado o botão vermelho do quarto branco.

VEJA OUTRAS REAÇÕES DE INTERNAUTAS SOBRE DANIEL E MARCELA SOB O EDREDOM

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