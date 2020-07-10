Sabrina Sato admite que quebrou microfones quando participou do 'BBB'

Sabrina Sato conversou com Manu Gavassi, do "BBB 20", no quadro "Cada um No Seu Banheiro", que a apresentadora desenvolve em suas mídias sociais. No bate-papo, as duas conversaram, dentre outras coisas, sobre as experiências que tiveram no reality da Globo. Para quem não sabe, a mãe de Zoe participou do "BBB 3".
"Foi uma mudança de vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu tinha medo de me expor e isso atrapalhar no meu trabalho", disse Manu.
E Sabrina logo relembrou: "Então, é muito doido, porque como já faz 17 anos, parece que era outra vida. O que eu lembro é muito marcante. Eu lembro muito do microfone, toda hora ter que colocar o microfone, não pode esquecer daquele microfone... E você não sabe: pergunta, se tiver a oportunidade, para o Boninho quantos microfones eu quebrei lá dentro. Eu quebrei mais de 18".