Sabrina Sato admite que quebrou microfones quando participou do 'BBB'

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BBB20, dei a maior força e ela conseguiu mostrar para todo país essa super artista que é, com seu jeito divertido, criativo e muito responsável! No #CadaUmNoSeuBanheiro de hoje, batemos um papo sobre o confinamento, amizades, e cuidados que toda mulher deve ter com a sua pepeka! #PepekaSemTabu #CadaUmNoSeuBanheiro #ManuGavassi #ÉVerdade @ginocanestenbr ad