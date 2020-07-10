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Mais de 18!

Sabrina Sato admite que quebrou microfones quando participou do 'BBB'

Apresentadora, mãe de Zoe e esposa de Duda Nagle, participou da terceira edição do reality da Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 09:05

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 09:05

A apresentadora Sabrina Sato
A apresentadora Sabrina Sato Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato
Sabrina Sato conversou com Manu Gavassi, do "BBB 20", no quadro "Cada um No Seu Banheiro", que a apresentadora desenvolve em suas mídias sociais. No bate-papo, as duas conversaram, dentre outras coisas, sobre as experiências que tiveram no reality da Globo. Para quem não sabe, a mãe de Zoe participou do "BBB 3". 
"Foi uma mudança de vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu tinha medo de me expor e isso atrapalhar no meu trabalho", disse Manu. 

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E Sabrina logo relembrou: "Então, é muito doido, porque como já faz 17 anos, parece que era outra vida. O que eu lembro é muito marcante. Eu lembro muito do microfone, toda hora ter que colocar o microfone, não pode esquecer daquele microfone... E você não sabe: pergunta, se tiver a oportunidade, para o Boninho quantos microfones eu quebrei lá dentro. Eu quebrei mais de 18".

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