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Desabafou na web

Eliana se recupera da Covid, reencontra filhos e emociona: 'Fé e amor'

Apresentadora ficou duas semanas isolada em seu quarto, dentro de casa, e não teve contato com os filhos; no Instagram, Eliana desabafou

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 08:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 08:16
A apresentadora Eliana
A apresentadora Eliana Crédito: Reprodução/Instagram @eliana
Notícia boa! A apresentadora Eliana se curou da Covid-19 e, por meio das redes sociais, mostrou o reencontro com os filhos, Arthur e Manuela. Ela teve que se isolar por duas semanas e durante o período não encontrou os herdeiros. 
No Instagram, a artista postou uma foto em que aparece abraçada com os pequenos e se diz aliviada por estar livre do coronavírus. No texto, agradeceu o marido, Adriano Ricco, e a irmã, que se dedicaram nos cuidados dos filhos e dela durante o isolamento. 

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"O dia foi agitado, começou com a Manu na porta do meu quarto perguntando: Mãe? O coronga foi embora? e logo Arthur também apareceu perguntando se podia abraçar. Foi um alívio estar com saúde ao lado deles. Mesmo na fé de que tudo ficaria bem, chorei algumas vezes por não poder colocá-la para dormir e ele por me emocionar com os bilhetinhos e desenhos", começou Eliana. 
E continuou: "Muito obrigada por tanto carinho e mensagens. Segui na fé e o amor foi o melhor remédio para minha recuperação. Obrigada marido querido por estar comigo em mais um desafio de nossa jornada. Obrigada minha irmã, foi muito gratificante poder conviver com você e me deixar cuidar como antigamente quando morávamos juntas e éramos crianças. Amo vocês! Amo mais do que consigo expressar. Obrigada a TODOS que, de uma maneira ou de outra, torceram por minha recuperação. Uma boa noite e que Deus abençoe todos os enfermos e familiares do nosso país. Saúde e amor! Beijo na família".
Ver essa foto no Instagram

O dia foi agitado, começou com a Manu na porta do meu quarto perguntando: Mãe? O coronga foi embora? e logo Arthur tbm apareceu perguntando se podia abraçar. Foi um alívio estar com saúde ao lado deles. Mesmo na fé de que tudo ficaria bem, chorei algumas vezes por não poder colocá-la pra dormir e ele por me emocionar com os bilhetinhos e desenhos. Meu marido e minha irmã foram meu porto seguro nesta missão de cuidar, zelar e dar toda a atenção as crianças na minha ausência. Cuidaram tbm de mim com toda paciência. É importante eleger uma pessoa que não esteja no grupo de risco para levar e trazer comida para o isolado não circular pela casa. Usei máscara o tempo todo, tomei muita água, fiz aromaterapia com óleos naturais para acalmar, li, orei, meditei, ouvi músicas para relaxar, escrevi e gravei alguns áudios contando meus sentimentos durante este isolamento e agradeci. Aliás este é o motivo desta fotinho divertida com meus amorinhos. Agradecer!! Muito obrigada por tanto carinho e mensagens. Segui na fé e o amor foi o melhor remédio para minha recuperação. Obrigada marido querido por estar comigo em mais um desafio de nossa jornada. Obrigada minha irmã , foi muito gratificante poder conviver com vc e me deixar cuidar como antigamente qdo morávamos juntas e éramos crianças. Amo vcs!! Amo mais do que consigo expressar. Obrigada a TODOS que, de uma maneira ou de outra, torceram por minha recuperação. Uma boa noite e que Deus abençoe todas os enfermos e familiares do nosso país. Saúde e amor!! Beijo na família. #vaificartudobem #obrigadasenhor #Deusconduz #mariapassanafrente

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