Eliana se recupera da Covid, reencontra filhos e emociona: 'Fé e amor'

"O dia foi agitado, começou com a Manu na porta do meu quarto perguntando: Mãe? O coronga foi embora? e logo Arthur também apareceu perguntando se podia abraçar. Foi um alívio estar com saúde ao lado deles. Mesmo na fé de que tudo ficaria bem, chorei algumas vezes por não poder colocá-la para dormir e ele por me emocionar com os bilhetinhos e desenhos", começou Eliana.

E continuou: "Muito obrigada por tanto carinho e mensagens. Segui na fé e o amor foi o melhor remédio para minha recuperação. Obrigada marido querido por estar comigo em mais um desafio de nossa jornada. Obrigada minha irmã, foi muito gratificante poder conviver com você e me deixar cuidar como antigamente quando morávamos juntas e éramos crianças. Amo vocês! Amo mais do que consigo expressar. Obrigada a TODOS que, de uma maneira ou de outra, torceram por minha recuperação. Uma boa noite e que Deus abençoe todos os enfermos e familiares do nosso país. Saúde e amor! Beijo na família".