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Kanye West passa por transtorno bipolar e família está preocupada, diz site

Rapper quer se candidatar à Presidência dos EUA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 16:31

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 16:31

O rapper Kanye West e sua esposa, a socialite e empresária Kim Kardashian
O rapper Kanye West e sua esposa, a socialite e empresária Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram @kanyew.est
O cantor Kanye West parece não estar bem. De acordo com informações do site TMZ, a família do rapper está muito preocupada com o atual momento dele e com os rumos que sua vida pode tomar.
Segundo a publicação, West tem ao menos uma crise de transtorno bipolar por ano e a de 2020 estaria ocorrendo agora. Em 2018, o músico falou que havia parado de tomar seus remédios para controlar o problema porque isso reteria sua criatividade.
De acordo com uma fonte, os familiares estão receosos com as tomadas de decisão do cantor, mas esperam que tudo se normalize em breve e que seja apenas uma fase ruim.
Kanye West, que é casado com a socialite Kim Kardashian, declarou recentemente a sua vontade de virar presidente dos Estados Unidos. "Agora precisamos cumprir a promessa da América confiando em Deus, unificando nossa visão e construindo nosso futuro. Estou concorrendo à Presidência dos Estados Unidos", escreveu West em um post no Twitter no último sábado (5).

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O rapper não disse se está filiado a algum partido -prazo para adicionar candidatos independentes às cédulas ainda não terminou em alguns estados americanos.
Para concorrer como candidato independente, West precisa reunir um número de assinaturas de apoio -a quantidade exata varia conforme o estado.
Esta não é a primeira vez que ele anuncia uma suposta candidatura à Presidência. Em 2015, durante cerimônia de premiação do MTV Video Music Awards, disse que seria candidato nas eleições de 2020. Em novembro do ano passado, porém, adiou a data e disse que só concorreria mesmo em 2024.

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