Kanye West passa por transtorno bipolar e família está preocupada, diz site

O rapper Kanye West e sua esposa, a socialite e empresária Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram @kanyew.est

O cantor Kanye West parece não estar bem. De acordo com informações do site TMZ, a família do rapper está muito preocupada com o atual momento dele e com os rumos que sua vida pode tomar.

Segundo a publicação, West tem ao menos uma crise de transtorno bipolar por ano e a de 2020 estaria ocorrendo agora. Em 2018, o músico falou que havia parado de tomar seus remédios para controlar o problema porque isso reteria sua criatividade.

De acordo com uma fonte, os familiares estão receosos com as tomadas de decisão do cantor, mas esperam que tudo se normalize em breve e que seja apenas uma fase ruim.

Kanye West, que é casado com a socialite Kim Kardashian, declarou recentemente a sua vontade de virar presidente dos Estados Unidos. "Agora precisamos cumprir a promessa da América confiando em Deus, unificando nossa visão e construindo nosso futuro. Estou concorrendo à Presidência dos Estados Unidos", escreveu West em um post no Twitter no último sábado (5).

O rapper não disse se está filiado a algum partido -prazo para adicionar candidatos independentes às cédulas ainda não terminou em alguns estados americanos.

Para concorrer como candidato independente, West precisa reunir um número de assinaturas de apoio -a quantidade exata varia conforme o estado.