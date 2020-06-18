Kanye West lançará produtos na linha de cosméticos

O rapper americano Kanye West deverá lançar uma linha de produtos cosméticos, a exemplo da esposa, a empresária Kim Kardashian.
De acordo com informações do site TMZ, a Yeezy Beauty irá produzir diversos produtos de beleza como maquiagens, cílios postiços, máscaras faciais, cremes hidratantes, óleos corporais, gel de banho, cremes depilatórios e esmalte para unhas.
Kanye West também teria planos de expandir, em um segundo momento, para a comercialização de uma linha só para cabelos, perfumes, velas aromáticas e até creme dental.
Há um ano, Kim lançou uma linha de maquiagem corporal para disfarçar psoríase. A empresária falou sobre como lida com a doença, que provoca lesões e descamação da pele. "Estou tão animada para vocês experimentarem a minha nova coleção corporal da KKW Beauty. Ela consiste em três produtos diferentes (maquiagem corporal, um iluminador corporal líquido e um pó iluminador)", descreveu ela na ocasião.