Kanye West lançará produtos na linha de cosméticos

O rapper Kanye West Crédito: Instagram/@kanyew.est

O rapper americano Kanye West deverá lançar uma linha de produtos cosméticos, a exemplo da esposa, a empresária Kim Kardashian.

De acordo com informações do site TMZ, a Yeezy Beauty irá produzir diversos produtos de beleza como maquiagens, cílios postiços, máscaras faciais, cremes hidratantes, óleos corporais, gel de banho, cremes depilatórios e esmalte para unhas.

Kanye West também teria planos de expandir, em um segundo momento, para a comercialização de uma linha só para cabelos, perfumes, velas aromáticas e até creme dental.