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Kanye West lançará produtos na linha de cosméticos

Segundo site TMZ, rapper terá produtos como maquiagens e cremes depilatórios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 16:35

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 16:35

O rapper Kanye West
O rapper Kanye West Crédito: Instagram/@kanyew.est
O rapper americano Kanye West deverá lançar uma linha de produtos cosméticos, a exemplo da esposa, a empresária Kim Kardashian.
De acordo com informações do site TMZ, a Yeezy Beauty irá produzir diversos produtos de beleza como maquiagens, cílios postiços, máscaras faciais, cremes hidratantes, óleos corporais, gel de banho, cremes depilatórios e esmalte para unhas.

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Kanye West também teria planos de expandir, em um segundo momento, para a comercialização de uma linha só para cabelos, perfumes, velas aromáticas e até creme dental.
Há um ano, Kim lançou uma linha de maquiagem corporal para disfarçar psoríase. A empresária falou sobre como lida com a doença, que provoca lesões e descamação da pele. "Estou tão animada para vocês experimentarem a minha nova coleção corporal da KKW Beauty. Ela consiste em três produtos diferentes (maquiagem corporal, um iluminador corporal líquido e um pó iluminador)", descreveu ela na ocasião.

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