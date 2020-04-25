Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Kanye West entra na lista da Forbes, mas diz que revista não sabe contar

Segundo a revista, músico contestou por meses seu lugar na lista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 16:45

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 16:45

O rapper Kanye West
O rapper Kanye West Crédito: Instagram/@kanyew.est
O cantor Kanye West, 42, entrou finalmente para a lista de bilionários da revista Forbes. Segundo a própria publicação, isso acontece após meses de reclamações do músico, que ainda assim não gostou da avaliação feita por ele: "Ninguém na Forbes sabe contar", teria afirmando ele em mensagem enviada à revista.
O pequeno desentendimento entre Kanye West e a Forbes, por conta da lista de bilionários, começou em agosto do ano passado, quando o músico estampou a capa da revista, que abordou o sucesso da sua coleção de tênis Yeezy, mas sem apontá-lo como bilionário. Ele foi classificado apenas como milionário na ocasião.
Segundo a revista, Kanye West protestou, mandando mensagens à publicação e chegou a mencionar sua indignação até mesmo em eventos. Além disso, ele teria considerado o artigo "desrespeitoso" e afirmou que a Forbes o estava "desrespeitando de propósito".

Veja Também

Kanye West vai se apresentar na festa do aniversário de SP, diz jornal

Selena Gomez, Anitta, Kesha e Kanye West nos lançamentos da semana #13

Kanye West se incomoda com roupas "muito sexy" de Kim Kardashian

A indignação do músico teria aumentado neste mês, quando a Forbes publicou sua lista anual de bilionários e ele, mais uma vez, não estava lá. "Vocês sabem o que estão fazendo?" chegou a questionar em mensagem enviada à revista, antes de liberar os dados financeiros de sua empresa para comprovar o suposto erro.
Nesta semana, a Forbe corrigiu o valor estimado do patrimônio líquido do cantor: US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 7,3 bi), aponta a revista, incluindo ele na tão almejada lista de bilionários. Mas quem acha que ele ficou satisfeito se engana.
Segundo a revista, Kanye West contestou novamente: "Não é US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bi). São US$ 3,3 bilhões (cerca de R$ 18,7 bi). Já que ninguém da Forbes sabe contar", afirmou em mensagem enviada à publicação na noite de quinta (23).
A Forbes aponta em sua publicação que essa é a terceira vez que alguém contesta a lista, reivindicando um lugar nela. Antes dele apenas o presidente americano, Donald Trump, e o príncipe saudita Al-waleed bin Talal tinham comprado dessa briga.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados