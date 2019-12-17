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Música

Kanye West vai se apresentar na festa do aniversário de SP, diz jornal

Ele deve trazer a sua opera show 'Nebuchadnezzar' ao Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 13:38

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 13:38

O rapper Kanye West Crédito: Instagram/@kanyew.est
O rapper Kanye West, que lançou uma opera show "Nebuchadnezzar" ("Nabucodonosor") recentemente, deve trazer esse espetáculo para o Brasil, no aniversário de São Paulo. A apresentação deve ocorrer na tradicional festa promovida pelo governo de São Paulo, de João Dória (PSDB), no dia 25 de janeiro nos 466 anos da cidade.
"Conseguimos convencê-lo da importância de uma apresentação sua no Brasil", disse Bia Doria, mulher do governador do estado, à colunista Sony Racy, do jornal O Estado de. S.Paulo.

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West estreou sua opera em novembro no Hollywood Bowl, em Los Angeles (Califórnia), sob direção da artista italiana Vanessa Beecroft, parceira de West e responsável pela marca Yeezy, cujos produtos foram fabricados em colaboração com a Adidas.
Ela será sobre o rei babilônico Nabucodonosor, com o qual West se comparou recentemente em uma entrevista, assegurando que, assim como ele, sofre de bipolaridade. "Nebucodonosor foi diagnosticado com um distúrbio bipolar e permaneceu rei", disse o rapper à Apple Music.
Para alguns observadores, o aumento da fé do artista -que fica claro com esta ópera e com seu último álbum "Jesus is King"- está ligado à sua luta pessoal contra a bipolaridade.
A notícia da vinda do rapper americano para o aniversário de São Paulo movimentou as redes sociais nesta terça-feira (17). Confira algumas reações.

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