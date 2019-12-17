Kanye West vai se apresentar na festa do aniversário de SP, diz jornal

O rapper Kanye West Crédito: Instagram/@kanyew.est

O rapper Kanye West, que lançou uma opera show "Nebuchadnezzar" ("Nabucodonosor") recentemente, deve trazer esse espetáculo para o Brasil, no aniversário de São Paulo. A apresentação deve ocorrer na tradicional festa promovida pelo governo de São Paulo, de João Dória (PSDB), no dia 25 de janeiro nos 466 anos da cidade.

"Conseguimos convencê-lo da importância de uma apresentação sua no Brasil", disse Bia Doria, mulher do governador do estado, à colunista Sony Racy, do jornal O Estado de. S.Paulo.

West estreou sua opera em novembro no Hollywood Bowl, em Los Angeles (Califórnia), sob direção da artista italiana Vanessa Beecroft, parceira de West e responsável pela marca Yeezy, cujos produtos foram fabricados em colaboração com a Adidas.

Ela será sobre o rei babilônico Nabucodonosor, com o qual West se comparou recentemente em uma entrevista, assegurando que, assim como ele, sofre de bipolaridade. "Nebucodonosor foi diagnosticado com um distúrbio bipolar e permaneceu rei", disse o rapper à Apple Music.

Para alguns observadores, o aumento da fé do artista -que fica claro com esta ópera e com seu último álbum "Jesus is King"- está ligado à sua luta pessoal contra a bipolaridade.

A notícia da vinda do rapper americano para o aniversário de São Paulo movimentou as redes sociais nesta terça-feira (17). Confira algumas reações.

kanye west vindo tocar no aniversário de são paulo graças a deus os político dando dinheiro pros crente certo — beat linkin park (@cornooberst) December 17, 2019

como que as pessoas me soltam uma BOMBA dessas as 7h da manhã de uma terça, brother?



É O KANYE WEST NO BRASIL

EM SÃO PAULO

DE GRAÇA



PORRA — izzo (@izzomrm) December 17, 2019

kanye west em São Paulo quando o Brasil mais precisa de Deus. https://t.co/OZDs9WlBAq — Ninguém se importa podcast ? (@hirammxix) December 17, 2019

kanye west no aniversário de são paulo vai ser o maior surto coletivo já visto — mariana (@marippereira_) December 17, 2019