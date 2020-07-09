Ex-BBB Marcela revela que já se relacionou com transexuais

A ex-BBB Marcela Olmedo McGowan Crédito: Isabella Pinheiro/Gshow

A ex-BBB Marcela Mc Gowan revelou que já se relacionou com transexuais. Isso foi dito por ela no canal da também ex-participante do reality Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Durante um papo sobre sexualidade, Marcela se abriu para a amiga. "Hoje em dia, a gente até usa o termo bissexual para tudo. Eu me declaro bissexual, mas também já me relacionei com pessoas trans, por exemplo. Então, o bissexual já se aproximou muito do que é pansexual, aí é mais uma questão de identificação", disse.

Na conversa, Marcela explicava o sentido do termo pansexual. "Quando surgiram os movimentos trans, as pessoas entenderam que o bissexual, como era muito binário, excluía uma galera que não se identificava como homem ou mulher, e as pessoas transexuais. Daí surgiu o movimento pansexual, que são as pessoas que gostam das pessoas, independentemente de gênero", contou.