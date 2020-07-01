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Musicalidade aflorada!

Ex-BBB Flayslane grava parceria musical com DJ Zullu: 'Hit forte'

A data do lançamento ainda não foi divulgada, mas a cantora afirma que será em breve
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 09:09

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 09:09

O DJ Zullu e a ex-BBB e cantora Flayslane
O DJ Zullu e a ex-BBB e cantora Flayslane Crédito: Divulgação
Após "Beat Gostosinho" com a DJ Bárbara Labres, a cantora e ex-BBB Flaylane aposta em mais uma parceria musical. Desta vez, trata-se de uma colaboração com o DJ Zullu. Por meio das redes sociais, os artistas compartilharam fotos da gravação, que foi feita com uma equipe reduzida e respeitando todas as normas de higienização e proteção individual. O feat será assinado pelo produtor Umberto Tavares. 
Para o novo projeto, Flayslane comenta: "É uma sensação maravilhosa estar de volta aos estúdios fazendo o que mais amo, minha arte, ainda mais com um artista ao qual admiro tanto, que é o DJ Zullu. Fico muito feliz com essa parceria musical, de amizade, de ideias, de identificação. Produzimos um hit forte com muita musicalidade e a melhor das intenções, a de levar um pouco de alegria para as pessoas nesse momento tão difícil que estamos enfrentando. Sempre acreditei que a música deixa tudo mais leve, que pode curar, e é por isso que faço música com tanta entrega e amor". 

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O DJ, apadrinhado por Anitta e responsável pela produção do hit "Eu Não Vou Embora", falou um pouco sobre o que o público pode esperar dessa nova faixa: "Estou acreditando muito nessa música, acho que a galera vai se amarrar. É uma mistura do som da Flay, da sanfona, da cultura que ela traz, com o tamborzão 150 (bpm), que me representa. Ficou muito bacana, tenho certeza que o público vai aprovar e rebolar muito ao som desse nosso feat".

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