Ex-BBB Flayslane grava parceria musical com DJ Zullu: 'Hit forte'

Após "Beat Gostosinho" com a DJ Bárbara Labres, a cantora e ex-BBB Flaylane aposta em mais uma parceria musical. Desta vez, trata-se de uma colaboração com o DJ Zullu. Por meio das redes sociais, os artistas compartilharam fotos da gravação, que foi feita com uma equipe reduzida e respeitando todas as normas de higienização e proteção individual. O feat será assinado pelo produtor Umberto Tavares.
Para o novo projeto, Flayslane comenta: "É uma sensação maravilhosa estar de volta aos estúdios fazendo o que mais amo, minha arte, ainda mais com um artista ao qual admiro tanto, que é o DJ Zullu. Fico muito feliz com essa parceria musical, de amizade, de ideias, de identificação. Produzimos um hit forte com muita musicalidade e a melhor das intenções, a de levar um pouco de alegria para as pessoas nesse momento tão difícil que estamos enfrentando. Sempre acreditei que a música deixa tudo mais leve, que pode curar, e é por isso que faço música com tanta entrega e amor".
O DJ, apadrinhado por Anitta e responsável pela produção do hit "Eu Não Vou Embora", falou um pouco sobre o que o público pode esperar dessa nova faixa: "Estou acreditando muito nessa música, acho que a galera vai se amarrar. É uma mistura do som da Flay, da sanfona, da cultura que ela traz, com o tamborzão 150 (bpm), que me representa. Ficou muito bacana, tenho certeza que o público vai aprovar e rebolar muito ao som desse nosso feat".