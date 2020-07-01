Ex-BBB Flayslane grava parceria musical com DJ Zullu: 'Hit forte'

Para o novo projeto, Flayslane comenta: "É uma sensação maravilhosa estar de volta aos estúdios fazendo o que mais amo, minha arte, ainda mais com um artista ao qual admiro tanto, que é o DJ Zullu. Fico muito feliz com essa parceria musical, de amizade, de ideias, de identificação. Produzimos um hit forte com muita musicalidade e a melhor das intenções, a de levar um pouco de alegria para as pessoas nesse momento tão difícil que estamos enfrentando. Sempre acreditei que a música deixa tudo mais leve, que pode curar, e é por isso que faço música com tanta entrega e amor".